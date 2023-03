Lautaro ‘ruba’ il rigore a Lukaku ed è polemica: la reazione del belga

Lukaku è il primo rigorista, ma a Spezia sul dischetto ci va Lautaro e l’Inter fallisce la chance di passare subito in vantaggio al ‘Picco’

Al quarto d’ora l’Inter ha sprecato la chance di passare in vantaggio al ‘Picco’, nel match contro i padroni di casa dello Spezia valevole per la 26esima giornata di Serie A. Errore dal dischetto di Lautaro, con la ‘complicità’ di Dragowski, autore di un grande intervento.

Su Twitter tifosi scatenati, tutti o quasi ‘contro’ lo stesso argentino – non certo uno specialista – e Simone Inzaghi. Motivo? Il penalty, assegnato da Marinelli dopo consulto al Var per il netto fallo di Caldara su D’Ambrosio, avrebbe dovuto batterlo Lukaku, lui sì uno che dagli undici metri difficilmente fallisce. In Serie A finora non ne ha sbagliato uno: 13 rigori, 13 gol. Come si è visto molto bene in diretta, lo stesso belga è apparso tra il sorpreso e l’arrabbiato per la decisione di Lautaro (c’era l’ok di Inzaghi?) di andare a calciare il rigore, preferendosi a lui. Lo stesso Inzaghi, o uno dei due attaccanti, dovrà chiarire a fine match cosa è successo davvero.

Ma per quale motivo i rigori non li tira Lukaku ? #SpeziaInter — boomerhill1968@gmail.com (@boomerhill1968) March 10, 2023

Cioè … c’è lukaku e fai tirare lautaro??? Hai le pigne nella testa #Inzaghi — Aiace (@gigmox) March 10, 2023