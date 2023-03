Marotta ‘avvisa’ squadra e Inzaghi: “Non deve succedere”

Le dichiarazioni dell’Ad nerazzurro prima del match Spezia-Inter valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A

“Rischio testa al Porto? Non deve succedere”. Marotta ‘avvisa’ squadra (e Inzaghi) parlando a ‘Dazn’ poco prima del fischio d’inizio del match contro lo Spezia.

“L’appuntamento di martedì è di rilevanza estrema e la Champions è la massima competizione calcistica, però non dobbiamo dimenticare il campionato – ha aggiunto l’Ad dell’Inter invitando i calciatori a tenere massima concentrazione stasera al ‘Picco’ per strappare tre punti importanti in chiave qualificazione alla prossima Champions – Dobbiamo trovare la giusta determinazione. In Portogallo troveremo un’atmosfera diversa, ma le insidie saranno uguali. Se la stagione dell’Inter si delinea in questa settimana? Essere impegnati su più fronti è un orgoglio. Dobbiamo credere di essere forti e sapere che la maglia che i giocatori indossano è molto pesante e va onorata. L’aspetto motivazionale va senz’altro ricercato al massimo“, ha concluso Marotta.