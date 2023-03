Rinnovo ad un passo: salta l’approdo all’Inter come dopo Dumfries

I nerazzurri sono costretti a dirgli addio. Con ogni probabilità, l’ex Milan non si accaserà più all’Inter. Svelati tutti i dettagli e le novità del caso

Più passano i giorni e più si avvicina, man mano, l’addio di Denzel Dumfries dall’Inter. L’olandese è, oramai, destinato a lasciare Milano nella prossima sessione di calciomercato estiva: con i nerazzurri che devono, assolutamente, trovare al più presto il suo sostituto.

Suo il nome che l’intera dirigenza nerazzurra ha individuato per poter fare cassa. Come ormai tutti ben sanno, l’Inter è obbligata a dover fare registrare entro il prossimo 30 giugno, giorno di chiusura di bilancio, quell’ormai famoso attivo da 60 milioni di euro. Per farlo, Marotta e Ausilio puntano, dunque, a cedere l’olandese a fronte di un’offerta da circa 40 milioni di euro.

Tanti, tantissimi i dubbi che emergono a proposito del suo potenziale sostituto, dove recentemente sono stati fatti i nomi di gente come: Holm, Buchanan e Singo (rispettivamente di Spezia, Brugge e Torino, con quest’ultimo che resta il preferito). Tra questi, abbiamo tenuto appositamente di riserva quello di Diogo Dalot. Quello del portoghese è un profilo su cui l’Inter aveva riposto il proprio sguardo in maniera del tutto timida…Ma, a quanto pare, Zhang e soci dovranno rinunciare all’idea di provare ad ingaggiarlo in vista dei prossimi mesi.

Calciomercato Inter, Dalot ad un passo dal rinnovo con lo United: zero chance di vederlo riapprodare a Milano

Come appena preannunciato, l’Inter stava tenendo a portata di mano anche il nome di Diogo Dalot pur non reputandolo un’assoluta priorità, bensì una semplice alternativa.

Nonostante questo, però, vi sono ormai zero possibilità sul fatto di poterlo rivedere, eventualmente, a Milano (in sponda Inter, chiaramente). Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, infatti, il Manchester United e l’entourage del portoghese avrebbero già avviato i primi colloqui per poter discutere di un nuovo prolungamento di contratto tra calciatore e società. Ten Hag reputa, oramai, Dalot un vero e proprio titolare fisso nel suo undici titolare. A testimoniarlo sono proprio i numeri collezionati dall’ex Milan in stagione.

Già 31 presenze collezionate in quest’annata tra campionato e coppe: alle quali si aggiungono, poi, 1 rete e 3 assist. E’ stato nello scorso dicembre, infatti, che i ‘Red Devils’, hanno deciso di attivare la clausola presente nel suo contratto estendendo, di conseguenza, la durata dell’accordo fino a giugno 2024… E che altrimenti sarebbe scaduto nell’estate di quest’anno. Per il resto, è vero: l’Inter non lo ha mai e poi mai cercato con la dovuta insistenza ma, nonostante questo, la trattativa tra club e calciatore appare, oramai, avviata ed i nerazzurri dovranno, pertanto, rinunciare all’idea di portarlo a Milano in sponda nerazzurra.