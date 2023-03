Dalla Juventus all’Inter: 7 milioni e Marotta chiude

Non solo Kessie. Spunta fuori il nome di un ex Juve per la mediana nerazzurra. Marotta può provare a chiudere per il calciatore in scadenza nel 2024

La fine del campionato si avvicina sempre più, così come la riapertura della finestra di calciomercato estiva. Restano diversi i nomi tenuti, ad oggi, in considerazione da Marotta e Ausilio: dove tra questi rientra non soltanto Franck Kessie ma anche qualcun altro.

Il nome dell’ivoriano è stato accostato con insistenza, e continua ad esserlo tutt’ora, all’Inter. Negli scorsi mesi, infatti, si è parlato moltissimo di quel presunto scambio con Brozovic. Il centrocampista croato è sceso al ribasso nelle gerarchie di Simone Inzaghi negli ultimi tempi e, proprio in virtù di questo, non è più reputato un giocatore chiave dall’Inter. Al suo posto, non a caso, i nerazzurri starebbero pensando di ingaggiare, come appena preannunciato del resto, Franck Kessie.

E’ lui il primo nome finito sul taccuino degli scout nerazzurri per poter aggiungere muscoli in mediana. Nonostante questo però, non è affatto detto che il Barcellona accetti di arrivare a privarsi in futuro dell’ex Milan. A differenza di quanto accaduto nella sua esperienza iniziale, il classe ’96 sta, ora come ora, trovando un po’ più di spazio in Catalogna. Scende in campo con continuità, lo fa nel modo corretto e, a onor del vero, ha anche propiziato l’autorete di Militao nella semifinale d’andata di Copa del Rey contro il Real Madrid.

Per dipiù poi, proprio come annunciato recentemente dal presidente della Liga Javier Tebas, il Barcellona non sarà libero di poter investire nella prossima sessione di calciomercato estiva e avrà, perciò, il mercato bloccato. Proprio per tutta questa serie di motivi, quindi, l’Inter potrebbe essere costretta a guardare altrove. Oltre a quello di Musah, potrebbe spuntare fuori il nome di un vecchio ‘fedelissimo’ di Marotta per la futura mediana nerazzurra.

Calciomercato Inter, occhio al nome di Emre Can: il prezzo base è di 6-7 milioni

Non solo Yunus Musah, calciatore che i nerazzurri avevano individuato come futuro erede di Gagliardini, l’Inter potrebbe finire per prendere in considerazione anche l’idea Emre Can a basso costo.

E’ vero: quello del classe ’02 di attuale proprietà del Valencia è un profilo che l’intera dirigenza interista aveva individuato un po’ di tempo fa e che resta, comunque, una pista che non è ancora svanita del tutto. Perché diciamo questo? Se non altro per il fatto che i nerazzurri potrebbero finire per rigettarsi su Musah, a maggior ragione se i ‘pipistrelli’ dovessero seriamente retrocedere nel campionato di Serie B spagnolo.

Oltre a lui, però, potrebbe anche venire offerto Emre Can: calciatore che ha già militato in Italia al fianco della Juve e che Marotta conosce molto bene (e che è inoltre in grado di agire da terzo di difesa oltre che da centrocampista). Il suo contratto scadrà nel prossimo 2024 assieme al Borussia Dortmund ed è per questo che potrebbe tornare in Serie A a fronte di un’offerta da circa 6-7 milioni di euro da proporre ai gialloneri.