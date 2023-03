Calciomercato, niente Inter: biennale col Real Madrid

Tra i big in scadenza di contratto già pronti a cambiare ara c’è anche un attaccante del Liverpool. Accostato all’Inter potrebbe anche finire al Real Madrid

L’Inter si divide tra campo ed anche futuro, con il calciomercato estivo che potrebbe andare a modificare abbastanza la struttura della rosa nerazzurra. Occhi sempre puntati anche sulla lista dei futuri svincolati: affari a zero che potrebbero rivelarsi interessanti.

Sono infatti parecchi i calciatori di alto profilo che hanno il contratto in scadenza a giugno 2023, e non lo rinnoveranno, andando così ad intraprendere un nuovo tipo di avventura altrove approfittando dello status di free agent. A parametro zero in molti rischiano di essere affari da provare ad esplorare. Tra i big che hanno già deciso di lasciare il club di appartenenza a titolo gratuito c’è anche Roberto Firmino che dopo otto anni saluterà quindi il Liverpool di Klopp, un club a cui ha dato e dal quale ha ricevuto altrettanto, vincendo anche trofei di grande prestigio la Premier League, il Mondiale per Club e soprattutto la Champions. Nelle sue annate ad Anfield il brasiliano ci ha quasi sempre messo una firma importante, al netto delle difficoltà dell’ultima annata. Concorrenza, problemi di squadra e acciacchi fisici si fanno sentire per Firmino che lascerà a costo zero, diventando a 31 anni (32 ad ottobre) uno dei pezzi pregiati a zero.

Calciomercato Inter, Firmino lascia il Liverpool ma occhio al Real Madrid

Firmino in Italia è stato accostato proprio all’Inter nell’ottica di un acquisto a parametro zero, anche se la Serie A non è chiaramente l’unica opzione possibile per l’ex Hoffenheim.

Intanto lo stesso Klopp dopo la storica vittoria per 7-0 sul Manchester United si è esposto sul futuro di Firmino: “Non è stata una decisione facile per lui. L’accoglienza che ha ricevuto è stata assolutamente eccezionale. Con tutti i meravigliosi gol che ha segnato, questo è l’obiettivo che desiderava di più”. L’attaccante verdeoro lascerà da leggenda Reds per andare altrove. Oltre all’Inter però potrebbe esserci anche la strada Real Madrid.

Nell’ottica di un acquisto a titolo gratuito il brasiliano potrebbe essere offerto anche al club iberico, che quest’anno sta avendo non poche difficoltà. Ad Ancelotti, o chi per lui qualora il Madrid cambiasse guida tecnica, potrebbe far comodo una alternativa di qualità elevata a Karim Benzema, visto anche qualche acciacco di troppo. Firmino dal canto suo accetterebbe un triennale o addirittura un biennale da 6 milioni di euro netti.