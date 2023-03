Inter sulla strada del Milan: lo scambio per far saltare il banco

Tra i calciatori dell’Inter che potrebbero anche salutare a fine stagione c’è Gosens che piace sempre in Germania. Suggestione di scambio sulla strada del Milan

L’Inter si guarda sempre intorno a caccia di eventuali occasioni da cogliere in sede di calciomercato, e spesso capita di incrociare le strade anche con i rivali del Milan. In questo caso c’è un trequartista che potrebbe stuzzicare.

La stagione in corso ha messo in luce a livello europeo diversi calciatori interessanti che si stanno affacciando anche su palcoscenici importanti come quello della Champions League. È il caso di Jesper Lindstrom, fantasista danese classe 2000 che sta facendo benissimo con la maglia dell’Eintracht, squadra con la quale lo scorso anno vinse anche l’Europa League. Dal 2021 in Germania, l’ex Brondby si è fatto largo benissimo nel panorama teutonico, in una squadra complessivamente giovane ed in grado di dare spazio ai talenti in rampa di lancio come nel suo caso. Cinque reti con nove assist totali nella scorsa annata, mentre per quanto riguarda la stagione in corso Lindstrom ha già messo a referto, tra coppe e campionato, la bellezza di 9 gol e 4 passaggi vincenti per i compagni. Si tratta di un calciatore che sta maturando gradualmente sotto ogni punto di vista, e che ha già attirato le mire di diversi top club, tra cui anche il Milan.

Calciomercato Inter, Gosens chiave per uno scambio: Lindstrom piace anche al Milan

Nelle scorse settimane Lindstrom è stato già accostato al Milan per il futuro, mentre dal punto di vista strettamente del campo ha incrociato il proprio cammino in Champions col Napoli di Spalletti.

Anche l’Inter però potrebbe provare ad unirsi alla corsa per il danese, che ha margini di miglioramento ed un talento interessante. Il prezzo di cartellino è in crescita ed è già piuttosto alto, non lontano dai 30 milioni di euro, motivo per cui nel caso dei nerazzurri Marotta e soci potrebbero pensare anche ad un altro tipo di soluzione per stuzzicare l’Eintracht. Sul piatto del Francoforte, in un ipotetico interessamento, potrebbe finirci il tedesco Robin Gosens, già nel recente passato accostato alla Bundesliga, seppure ad altre compagini. Il laterale mancino potrebbe peraltro essere risorsa utile alla causa dell’Eintracht che in quella zona di campo la scorsa estate ha perso Kostic, nonostante avesse caratteristiche più offensive. Gosens all’Inter resta vice Dimarco e non si è mai espresso sui livelli visti a Bergamo con l’Atalanta.