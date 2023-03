30 milioni per dire addio all’Inter: tutto legato alla Champions

I risultati di campo condizionano inevitabilmente anche le strategie di mercato. In casa Liverpool un ritorno in Champions peserebbe molto

L’Inter sta provando a farsi largo in questa stagione di alti e bassi, soprattutto in campionato dove è mancata spesso la continuità. Un elemento che ha contraddistinto anche l’annata di altri grandi club europei.

Uno su tutti il Liverpool di Jurgen Klopp, criticatissimo fino ad un mesetto fa e ben lontano dalle ambizioni naturali di un club storico e che solo lo scorso anno arrivò fino in fondo in praticamente tutte le competizioni giocate. Della squadra che ha perso la finale di Champions League contro il Real Madrid non sembrava esserci più neanche l’ombra. I tanti infortuni, le performance negative di quasi tutti i big e le difficoltà iniziali di adattamento dei nuovi acquisti hanno inciso per tutta la prima fase. Nell’ultimo periodo, al netto della debacle bruttissima per 5-2 in casa contro il Real Madrid, i ‘Reds’ sembrano aver cambiato passo in Premier League, accorciando nuovamente il gap con la zona Champions, nuovamente a portata di aggancio anche grazie alla discontinuità di squadre come il Tottenham. La stagione del Liverpool potrebbe quindi essere raddrizzata e in caso di qualificazione alla massima competizione europea potrà partire una rifondazione.

Calciomercato Inter, Liverpool a caccia della Champions: poi la rivoluzione

Una ritrovata parvenza di continuità ha permesso al Liverpool di tornare in corsa per un posto nella prossima Champions, che cambia inevitabilmente anche le strategie di mercato della società.

Soldi e prestigio portati in dote dalla massima competizione europea rischiano di fare la differenza anche nella tipologia di acquisti fattibili o meno in estate. In questo senso, con la Champions i ‘Reds’ potrebbero tornare alla carica in casa Inter, dove non mancano i nomi che potrebbero stuzzicare Klopp e soci. Il sogno proibito per il centrocampo può essere Barella ma occhio ad Hakan Calhanoglu, che potrebbe dare verve e qualità alla mediana del Liverpool. La compagine inglese avrebbe la forza economica per provare a mettere sul piatto 30 milioni di euro che potrebbero anche stuzzicare l’Inter, vista l’eventuale e totale plusvalenza sul turco arrivato a costo zero dal Milan.

In difesa inoltre al Liverpool potrebbe piacere anche Alessandro Bastoni, sempre quotato in Premier League. L’Inter però non ha alcuna intenzione di privarsi del centrale classe 1999, in un reparto che dovrà già perdere Milan Skriniar, che a costo zero saluterà in estate.