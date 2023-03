Altro che Inter, lo prende il Psg: blitz da 56 milioni

L’Inter ha bisogno di potenziare la propria difesa visto l’addio di Skriniar. Nei mesi scorsi fu accostato anche Maguire: ora è pronta l’offerta da un’altra squadra

Già da qualche tempo è ormai ufficiale l’addio al termine dell’attuale stagione da parte di Milan Skriniar, difensore slovacco che finito il suo contratto andrà ad accasarsi a zero al Paris Saint Germain. I parigini, grandi delusi di questa annata, non si fermeranno qui.

La compagine francese ha incassato una cocente delusione salutando già agli ottavi di finale la Champions League, con l’eliminazione rimediata per mano del Bayern Monaco, capace di infliggere un doppio ko a Messi e compagni. Il club transalpino rischia quindi di dover applicare una nuova rivoluzione al termine dell’attuale stagione, dalla guida tecnica al campo, dove qualcosa cambierà nella rosa. In difesa oltre a Skriniar potrebbe anche arrivare un altro centrale, peraltro accostato anche all’Inter proprio a gennaio nell’ottica di un eventuale rinforzo. Il riferimento è a Harry Maguire, difensore mai troppo accolto positivamente al Manchester United, ormai dietro nelle gerarchie di ten Hag ed accostato timidamente persino ai nerazzurri.

Calciomercato Inter, per Maguire c’è il PSG: pronti più di 56,5 milioni di euro

Al netto dell’accostamento mediatico all’Inter, per Maguire non c’è mai stato concretamente nulla. Il difensore inglese potrebbe peraltro andare verso altri lidi al termine di un’altra annata complicata a livello personale in quel di Manchester.

Ad Old Trafford l’ex Leicester è quasi sempre stato al centro delle critiche a causa di qualche errore e disattenzione di troppo nel corso della sua avventura in maglia rossa. Il 30enne britannico con ten Hag ha anche visto drasticamente calare il proprio minutaggio in squadra con 1000 minuti giocati, ma solo considerando tutte le competizioni dei ‘Red Devils’, e con appena 10 presenze in Premier League dove è stato scalzato da colleghi come Lisandro Martinez e Varane, che insieme regalano molte più garanzie. Quella attuale potrebbe anche essere l’ultima stagione a Manchester di Maguire, che secondo quanto riportato dal ‘Sun’ in estate dovrebbe lasciare lo United, con il Paris Saint Germain disposto a puntare su di lui, mettendo sul piatto oltre 56,5 milioni di euro più uno stipendio monstre da oltre 226mila euro a settimana. Cifre che insieme sono completamente da capogiro ed anche fuori mercato per un difensore così tanto criticato. Pare ci fosse un accordo già per un trasferimento a gennaio, poi saltato per il tempo esaurito, motivo per cui il Paris ci riproverà in estate.