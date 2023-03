La Juve vende Vlahovic e fa un ‘assist’ all’Inter: i dettagli

Un assist della Juve all’Inter? Proprio così: tutto dipende, però, dalla trattativa per la cessione di Dusan Vlahovic

Ovviamente, conterà anche l’azione di un terzo termine in gioco. Un’altra squadra… C’è infatti il Bayern Monaco sullo sfondo, il ricco club tedesco che prendendo Vlahovic dalla Juventus potrebbe mollare definitivamente un altro attaccante che piace all’Inter.

La Juve vuole vendere Vlahovic, deludente finora e soprattutto orientato verso una preoccupante fase di involuzione. Il prezzo richiesto, superiore ai 90 milioni, è però troppo alto per tutti. Anche per i top club per cui di solito 100 milioni si possono investire senza problemi. L’Inter in questo caso fa il tifo per la Juventus. Si spera insomma che i dirigenti juventuni riescano a vendere il prima possibile.

Che cosa ci si aspetta? Che i bianconeri riescano a piazzare il serbo in Baviera. C’è infatti il Bayern Monaco, che sembra parecchio intetessato all’affare. La trattativa appare complessa ma non impossibile.

Prendendo Vlahovic, i tedeschi potrebbero considerarsi coperti in attacco. Di conseguenza potrebbero mollare la presa su Marcus Thuram, l’attaccante che l’Inter vorrebbe ingaggiare a zero per rifondare il reparto avanzato.

Il Bayern Monaco sta cercando un nuovo grande attaccante, è cosa nota. C’è da trovare un erede di Lewandowski. E fra i nomi più caldi ci sono Dusan Vlahovic della Juve, Marcus Thuram del Borussia M’gladbach e Kolo Muani in forza all’Eintracht Francoforte. Quest’ultimo, con all’attivo sedici goal e tredici assist in trentatré, dovrebbe essere la vera priorità della società bavarese. Ma la concorrenza potrebbe essere spietata.

Ecco perché i tedeschi potrebbero buttararsi sul serbo. Vlahovic sta attraversando un periodaccio, e di certo è pronto a cambiare aria. Anche la Juventus sarebbe contenta di venderlo, ma non vuole perderci, dopo averci investito tanti milioni. Rivenderlo al prezzo stimato di 90 milioni non sembra però troppo fattibile.

Un assist della Juve all’Intet per prendere Marcus Thuram

Già a 70 milioni si potrebbe ragionare. E grazie alla possibile firma di Vlahovic con il Bayern, indirettamente la Juve servirebbe un importante assist proprio all’Inter. Marcus Thuram, sul quale Marotta lavora ormai da anni, non avrebbe più il Bayern come principale pretendente. E per l’Inter non sarebbe obbligatorio alzare oltremodo la proposta di ingaggio.

Il francese piace discretamente alla società tedesca. Ma fra Thuram e Vlahovic, quelli del Bayern, sceglierebbero il secondo, dato che puntano a un centravanti puro. I nerazzurri osservano dunque con vivo interesse la trattativa fra Juventus e Bayern Monaco per Vlahovic. Sperano che la strada per arrivare a Thuram possa presto spianarsi.

Thuram, in questa sua ultima, ha collezionato quattordici goal e quattro assist, tra Bundesliga e coppe europee. A giugno si svincolerà, ma nessuno sa ancora dire dove giocherà la prossima stagione. C’è chi parla di Barcellona e chi di Manchester United, chi di Bayern Monaco e chi di Newcastle. C’è anche l’Inter su di lui: c’è sempre stata.

Attenzione al Barcellona

Nelle ultime ore la squadra più in vantaggio per Thuram sembra appunto il Barcellona. Marcus Thuram piace a tantissime squadre: è uno dei pezzi pregiati del prossimo calciomercato, dato il suo status da svincolato dopo la fine del suo contratto con il Borussia.

In Spagna scrivono che il Barcellona abbia già parlato con i suoi procuratori. Com’è noto, il club blaugrana avrà parecchie difficoltà a intervenire sul mercato, visti i tanti problemi economici e giudiziari, e per questo motivo punterà soprattutto ai parametri zero. Quello che piace di più fra i futuri svincolati è proprio il figlio d’arte.

E sembra che anche Marcus non disdegni un approdo al Barcellona. Insomma, per l’Inter l’affare è assai complicato, nonostante l’involontario assist della Juve.