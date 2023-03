Talento con clausola da 10 milioni: l’Inter può sfidare la Juve

La fascia sinistra dell’Inter è sempre una zona di campo che rischia di incappare in qualche cambiamento. Un giovane argentino del Boca può stuzzicare

La corsia mancina di Inzaghi è ormai proprietà fissa di Federico Dimarco, che ha saputo raccogliere l’eredità pesante di Ivan Perisic a dispetto di quanto fatto da Robin Gosens. Il tedesco, acquistato a gennaio 2022, per ora resta una riserva di lusso.

La stagione invece di Dimarco è estremamente positiva con numeri confortanti e prestazioni da esterno navigato, in grado di abbinare grande qualità tecnica a capacità tattiche a disposizione della squadra. Il mancino milanese ha anche raccolto ben 4 gol e 5 assist tra tutte le competizioni quest’anno con la casacca nerazzurra, andando quindi ad arginare quello che in estate poteva sembrare un problema con l’addio di Perisic. Una fascia, quella sinistra, che è sempre anche al centro delle voci di mercato, viste le incertezze sul futuro di Gosens, spesso accostato alla Bundesliga, ed eventuali rumors relativi a nuovi acquisti proprio in quella zona di campo. In tal senso un giovanissimo argentino del Boca Juniors, che piace alla Juventus, potrebbe anche attirare le mire dell’Inter, andando a riformulare un’ipotetica battaglia di mercato tra le due grandi rivali.

Calciomercato Inter, attenzione a Barco: sfida alla Juventus

La Juventus, attraverso il proprio reparto scouting, si muove spesso anche a caccia di giovani, e in questo caso ha messo nel mirino Valentin Barco, terzino sinistro del Boca Juniors.

I bianconeri sono attratti dalle qualità del classe 2004 e ci starebbero facendo un pensierino in vista della prossima estate di trasferimenti per potenziare una zona di campo che andrà svecchiata, potenziata e rivoluzionata viste le difficoltà degli ultimi anni. Barco ha un contratto in scadenza nel 2024 e la clausola presente all’interno al momento dell’ultimo rinnovo si attesta attorno i 10 milioni di euro. Il ragazzo gradirebbe anche giocare in Europa, mentre prova a farsi largo con la maglia del Boca, dove ha collezionato tre presenze in Superliga. Il prezzo è fissato e in questo contesto potrebbe provare ad inserirsi anche la stessa Inter, dando eventualmente vita ad un derby italiano con la Juve. La situazione meneghina resta comunque chiara e legata anche alla permanenza o meno di Gosens, alternativa a Dimarco costosa e poco redditizia fino a questo momento. La situazione contrattuale di Barco può essere però attraente e le italiane potrebbero pensarci in estate, visto l’accordo vicino alla naturale scadenza.