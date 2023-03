Dall’Inter ai rossoneri: possibile firma in estate

Potrebbe passare ai rossoneri un profilo per la difesa seguito da tempo dall’Inter. La notizia che destabilizza la dirigenza nerazzurra arriva dalla Germania

Konstantinos Mavropanos, classe 1997, è un difensore centrale di nazionalità greca. Gioca nello Stoccarda, e da qualche mese è una delle idee di mercato in casa Inter per sostituire Milan Skriniar.

Beppe Marotta vorrebbe presenderlo in prestito con diritto di riscatto. Ma il greco, che in passato ha giocato anche all’Arsenal, ha diversi estimatori. Piace per esempio anche a Simeone, che ha fatto il suo nome per rifondare la difesa dell’Atletico. E poi piace all’Eintracht Francoforte, che al momento sembra la squadra più in vantaggio per ingaggiarlo a fine stagione.

Il possente difensore assomiglia un po’ a Skriniar. Dello slovacco ha la stessa irruenza nell’intervento diretto e una simile forza nel gioco aereo. Sembra però un po’ più veloce e fisico, ma anche meno raffinato dal punto di vista tecnico e tattico. Va educato, insomma. All’Inter interessa, ma il problema è che è inseguito anche dai rossoneri dell’Eintracht, che possono pagare l’intero prezzo del suo cartellino, senza cercare sconti o formule indirette.

Il greco che piace all’Inter ai rossoneri del Francoforte: la situazione

I rossoneri del Francoforte puntano forte su Mavropanos, il centrare inseguito dall’Inter per il post-Skrianiar. E in Germania scrivono che a gennaio lo Stoccarda avrebbe rifiutato un’offerta dei dirigenti interisti.

Ciò significa che, quando c’era da dare la caccia a un sostituto di Skriniar, l’Inter ha provato a bussare alla porta dello Stoccarda. Erano i giorni finali del mercato di gennaio. I nerazzurri stavano valutando cosa fare con lo slovacco: tenerlo fino al termine della stagione o cederlo subito al PSG in cambio di una quindicina di milioni. Alla fine i francesi non hanno offerto quanto sperato, e Skriniar è rimasto a Milano.

Ma la permanenza dello slovacco non è dipesa solo dalla bassa offerta giunta dagli sceicchi. L’Inter ha avuto anche parecchi problemi nel trovare un sostituto last-minute. Ha incassato un rifiuto dall’Atalanta per Demiral e poi un no secco dallo Stoccarda per il greco ora corteggiato dall’Eintracht. Il tentato assalto a Konstantinos Mavropanos dello Stoccarda è dunque fallito. Complice ovviamente anche il mancato accordo col PSG per il trasferimento anticipato dello slovacco. Ciononostante, in vista dell’estate, non è da escludere a priori un nuovo tentativo da parte di Marotta. Eintracht permettendo.

A Francoforte perderanno Evan Ndicka e Daichi Kamada, entrambi destinati a partire in estate. Ecco perché l’Eintracht si sta muovendo in anticipo per sondare il mercato in cerca di eventuali sostituti. Secondo quanto rivelato da Sport Bild, il direttore sportivo del club tedesco Markus Krösche avrebbe già fatto qualche settimana per arrivare a Konstantinos Mavropanos.

Sfuma la trattativa per il centrale dello Stoccarda

Il greco è indicato come uno dei migliori centrali Bundesliga, nonostante alcune figuracce dovute a interventi goffi o a fallacci. Nei mesi scorsi è stato accostato più volte all’Inter, che però non può permettersi i 20 milioni del suo cartellino. Secondo il giornale tedesco, gli Schwaben avrebbero rifiutato a gennaio un’offerta da 15 milioni arrivata proprio dei nerazzurri.

Tale scenario confermerebbe che Marotta e Ausilio hanno interesse per il greco. Purtroppo, però, piani interisti dovranno scontrarsi con la concorrenza dell’Eintracht Francoforte. Visti gli addii certi a fine stagione, dopo l’acquisto di Willian Pacho, l’Eintracht vorrebbe garantirsi anche Mavropanos, detto Dinos. Per prenderlo potrebbero offrire 18 milioni allo Stoccarda.

Il grecco potrebbe essere contento di restare in Germiania. Non vorrebbe lasciare la sua attuale squadra, ma visto che lo Stoccarda che lotta in zona retrocessione e che l’Eintracht è una squadra da Champions, difficilmente Dinos potrebbe rifiutare il corteggiamento.

Ultimamente il difensore aveva giurato che nei suoi pensieri fossero tutti concentrati sullo Stoccarda. Dinos ha sempre confermato di trovarsi bene nel club e nella città. Ma la sua partenza sembra ora quasi scontata.