Inzaghi: “Onore a questo gruppo. Parlerò quando sarà il momento”

Le parole del tecnico dell’Inter dopo il pari col Porto che regala la qualificazione ai quarti di Champions League

L’Inter soffre in casa del Porto, ma con cuore e fortuna strappa il pass per i quarti di finale di Champions League, un traguardo che mancava dal lontano 2011. “È stata una grande partita contro una squadra difficile da affrontare – ha detto Inzaghi a ‘Mediaset’ – Onore a questo gruppo che ha fatto la storia di questo club: sono molto contento. Se è servita anche un po’ di fortuna? Nel calcio la fortuna conta relativamente, io non ci credo – risponde il tecnico nerazzurro – Nel doppio confronto abbiamo meritato il passaggio del turno, 180 minuti senza prendere gol. Siamo ai quarti, ora ce li giocheremo con tantissima fiducia”.

Inzaghi torna sulle critiche, levandosi altri sassolini dalle scarpe: “Sono sereno, quando sarà il momento parlerò tranquillamente. Sono da anni nel mondo del calcio e quindi so da dove vengono le critiche, da chi sono mosse, quali devo ascoltare e quali no”. L’Inter dovrà mettersi subito alle spalle questa serata, fra cinque giorni arriverà la Juventus: “Vogliamo difendere il secondo posto. Siamo secondi in classifica, in semifinale di Coppa Italia e ai quarti di Champions. Adesso abbiamo una partita importante, però è giusto godersi questa impresa”.