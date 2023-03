L’Inter soffre ma vola ai quarti: Darmian pazzesco, Barella male

Pagelle e tabellino del match tra Porto e Inter andato in scena al Do Dragao e valevole per il ritorno degli ottavi di Champions

L’Inter concede il possesso palla al Porto e cerca di far male in contropiede. Per gran parte del primo tempo non succede nulla di rilevante. I ritmi bassi e le imprecisioni caratterizzano i primi minuti della sfida. Dumfries appare il più svagato dell’Inter. Edin Dzeko di trova sui piedi un paio di buone occasioni, ma spreca. Calhanoglu e Mkhitaryan sono i due che si impegnano di più per i nerazzurri.

Brutta partita, quindi, per tutto il primo tempo. Il Porto non affonda e l’Inter attende ma poi non sfrutta le ripartenze. Nel secondo tempo il Porto parte più aggressivo, ma l’Inter si alza con la pressione per far uscire i padroni di casa con più difficoltà.

3′ – Il primo brivido per l’Inter arriva su un tiro di Uribe che esce di poco.

19′ – Dumfries perde palla, Eustaquio si coordina e calcia: Onana si stende e blocca la sfera fermandola prima con il volto.

22′ – Ripartenza interista tre contro due: Barella serve Dzeko e il Cigno calcia: Diogo Costa respinge un tiro non angolatissimo. L’occasione è la più importante del primo tempo dell’Inter.

27′ – Taremi tutto solo sulla destra dell’Inter: si accentra e prova il tiro a giro, e la palla se ne va fuori.

39′ – Mkhitaryan perde la palla che poi arriva a Evanilson. Il calciatore del Porto entra in area, carica il tiro, ma l’azione non si conclude per un miracoloso salvataggio di Dimarco.

46′ – Il Toro recupera e calcia in porta da posizione impossibile. Para senza problemi Diogo Costa.

48′ – Ci prova di nuovo Uribe dalla distanza con un tiro al volo: la palla sorvola la traversa.

52′ – Destro a giro velleitario di Barella: il pallone esce lontano dal palo

66′ – Darmian salva una palla velenosissima intervenendo su Galeno a tu per tu con Onana.

76′ – Entra bene in aria Calha, ma il tiro è alto.

82′ – D’Ambrosio lancia di testa il Toro che la passa a Lukaku: il belga prova un tiro che diventa un mezzo assist per Lautaro, palla in corner.

94′ – Dumfries salva sulla linea

95′ – Succede di tutto: prima para Onana su tiro di Taremi, poi la palla finisce sul pala e dopo 10 secondi arriva la traversa del Porto.

Pagelle e tabellino Porto-Inter

TOP

DARMIAN – Si fa ammonire per proteggere il risultato dopo un passaggio sbagliato di Barella. Chiude bene il primo tempo, poi Inzaghi (a sorpresa) non lo cambia subito e lui si trasforma in centrale perfetto, con ottime chiusure.

CALHANOGLU – È uno dei pochi dell’Inter che gioca con concentrazione anche nel primo tempo. Nel secondo prezioso in copertura.

D’AMBROSIO – Entra così come conviene in certe partite: con la cazzimma. Ruba palloni, si propone in avanti, supporta la difesa e fa a spallate sulla fascia.

MKHITARYAN – Lotta tantissimo: è il vero eroe del centrocampo interista. Bravo e tosto.

ONANA – Si merita il 7 per la parata al 95′.

FLOP

DUMFRIES – Non riesce quasi in niente per tutto il primo tempo. Sbaglia in difesa, perde palloni velenosissimi e non incide mai in attacco. Il salvataggio sulla linea non riscatta la deludente prestazione.

BARELLA – Troppo impacciato e distratto. In certe giocate sembra un Gagliardini meno atletico. Qualche passaggio interessante in ripartenza lo salva dall’insufficienza chiara.

Porto-Inter:

Porto (4-4-2): Diogo Costa 6; Pepê 6,5, Cardoso 6, Marcano 6, Zaidu 6 (84′, Wendell); Eustáquio 6 (69′, Andre Franco 6), Uribe 6 (85′, Namaso 6), Grujić 6, Galeno 6; Evanilson 6 (69′, Toni Martinez 6), Taremi 5,5. Allenatore: Conceiçao.

Inter (3-5-2): Onana 7; Darmian 7 (79′, Skrinair sv), Acerbi 6,5, Bastoni 6 (71′, de Vrij sv); Dumfries 5, Barella 5,5 (79′, Brozovic sv), Calhanoglu 6,5, Mkhitaryan 6,5, Dimarco 6 (69′, D’Ambrosio 6,5); Lautaro 6, Dzeko 5,5 (69, Lukaku sv). Allenatore: Inzaghi.

TABELLINO

PORTO-INTER

ARBITRO: Szymon Marciniak

AMMONITI: Darmian (I), Dzeko (I), Acerbi (I), Conceicao (P)

ESPULSI: Pepe (doppio giallo)