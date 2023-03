Le big si chiamano fuori, via libera per l’Inter

Era stato vicinissimo all’Inter nell’estate del 2021, ma un grave infortunio spinse poi i nerazzurri a ripiegare su Joaquin Correa. Dopo due anni, la dirigenza interista potrebbe però affondare il colpo. Due big, due delle principali pretendenti, potrebbero chiamarsi fuori

L’Inter sogna ancora Marcus Thuram, due anni dopo averlo tenuto in pugno e averlo poi gettato. Con l’uscita di scena di Chelsea e Bayern Monaco (i club finora più forti sul talento francese), l’Inter può sperare di poter ingaggiare a zero l’attaccante seguito con grande interesse.

L’Inter, l’anno prossimo, potrebbe presentare in attacco uno dei nomi più chiacchierati in chiave mercato: Marcus Thuram, attaccante francese attualmente al Borussia M’gladbach, ma in procinto di svincolarsi a giugno. Finalmente, dopo due anni di rimpianti, i nerazzurri sentono che l’affare potrebbe concludersi nel migliore dei modi. Marotta è pronto a spingere: per l’Inter prendere un centravanti a zero sarebbe fondamentale anche per il bilancio.

Ma cos’è cambiato rispetto a qualche settimana fa? Secondo Florian Plettenburg, giornalista di Sky Sport Deutschland, il Bayern Monaco avrebbe smesso di seguire Thuram, e lo stesso potrebbe valere per il Chelsea. Resta quindi da vincere la concorrenza del Barcellona (che come l’Inter non ha troppo da offrire al ragazzo, in termini economici). Ovviamente l’Inter continua a monitorare con grande attenzione la situazione del ragazzo. L’offerta all’entourage del giocatore è stata girata già da parecchio. E le parti si conoscono ormai da anni. Due anni fa Marcus era certo di trasferirsi in nerazzurro. Poi tutto saltò dopo un suo grave infortunio. L’Inter si buttò poi su Correa. E mai scelta fu così infausta…

Inter-Thuram? Due anni dopo, forse si può fare

Sì, si può fare, con due big apparentemente fuori dai giochi. Ma forse sarebbe stato molto meglio farlo prima. Ormai è andata così, e l’Inter deve comunque vedersela con una concorrenza abbastanza spaventosa. Anche se, come dicono in Germania, alcune big potrebbero chiamarsi fuori dalla trattativa, ce ne sono altre ancora pronte a dar battaglia.

Thuram era stato davvero vicinissimo all’Inter. Era l’estate del 2021, e Ausilio aveva puntato tutto sul figlio d’arte per assicurare alla squadra un attaccante giovane e versatile. Due anni dopo Marcus è uno dei centravanti più forti del campionato tedesco e un vicecampione del mondo. Il suo prezzo si è alzato parecchio. Ma chi lo prenderà non verserà un euro, dato che il figlio di Lilian si svincolerà fra pochi mesi.

Occhi però alla concorrenza del Barcellona, dell’Atletico Madrid e poi della Juventus. I bianconeri, che hanno già deciso di cedere Dusan Vlahovic al miglior offerente, monitorano Marcus come possibile erede del serbo. E il papà dell’attaccante potrebbe giocare un ruolo fondamentale per avvicinare il ragazzo alla sua ex squadra. Ma per l’Inter è già importante che si siano defilate le squadre più temibili. Con Bayern e Chelsea che si chiamano fuori, le richieste d’ingaggio di Thuram possono essere comprese in limiti tollerabili.

Due big si chiamano fuori: i nerazzurri ci credono un po’ di più

In questa stagione, il figlio d’arte ha pienamente recuperato la condizione dopo i problemi fisici riscontrati nella scorsa stagione. E così il giovane Thuram è tornato a far valere cosa sa fare. Finora ha segnato quattordici volte. Ma è pur vero che ultimamente è calato un po’. Dopo il Mondiale, non è rientrato al top. Sembra condizionato soprattutto mentalmente. Così, la pausa invernale è andato a segno soltanto una volta.

Il Borussia ancora non si è arreso. Vorrebbero ancora convincerlo a rinnovare. Ma la strada sembra tracciata da tempo. Il centravanti vuole una nuova avventura. Suo padre gli ha consigliato di misurarsi con una grande squadra, e Marcus in un intervista si è detto lusingato dall’interesse del Barcellona. Ma aveva detto pure di essere contento di poter trattare con l’Inter due anni fa.

Il ragazzo è cresciuto in Italia (da piccolo tifava Milan) ma ha come miti calcistici Ronaldo il Fenomeno e Adriano l’Imperatore. Magari ha voglia di vestirsi di nerazzurro per confrontarsi con questi idoli.