Si accende il mercato su Onana: soldi e scambio da Londra

Il portiere dell’Inter blinda il risultato contro il Porto e migliora il proprio score personale, ci riprovano dalla Premier League in estate

Che André Onana fosse un buon portiere era dato certo, viste le tante prodezze negli anni addietro con la maglia dell’Ajax di cui era già fervente simbolo. Poi l’avvento nelle gerarchie della Nazionale camerunese lo hanno rilanciato ulteriormente ed ha affrontato senza paura lo scandalo che lo aveva tenuto lontano dai terreni di gioco per un anno solare. Infine l’acquisto a parametro zero da parte dell’Inter, uno dei pochi club che hanno voluto seguirlo da vicino e l’unico che ha deciso di investire le proprie energie nella sua rinascita personale.

Sin dalle prime battute con la maglia nerazzurra ha dato modo a Simone Inzaghi di valorizzarne le qualità sottorete, anche grazie alla sana competitività nata con il compagno di reparto Samir Handanovic con cui ha spartito la titolarità fino allo scorso autunno. Onana ha dapprima rapito la scena nel corso della fase a gironi di Champions League per poi convincere a pieno lo staff tecnico del fatto che potesse essere lui l’unica scelta utile all’Inter anche in campionato. Così il capitano sloveno è passato definitivamente in secondo piano anche per qualche suo demerito, facendo brillare il camerunese di luce propria. E la prestazione maturata contro il Porto sulla distesa verde dello Stadio Do Dragao è stata l’ennesima scommessa positiva e lungimirante di questa stagione: il portiere ha offerto grande sicurezza e interventi solidi, lasciando trasparire quel livello di leadership che era saltato fuori proprio durante la spiacevole avventura Mondiale. Ora che la stellina di Onana si è riaccesa anche in Europa, diverse squadre hanno palesato il proprio interesse nei suoi confronti. L’Inter è avvisata.

Calciomercato, Onana-Chelsea: 40 milioni con Mendy

La prima possibile destinazione per Onana nel prossimo futuro resta la Premier League, con le superpotenze inglesi disposte a pagarlo almeno 40 milioni di euro facendo felici le casse societarie nerazzurre in deficit.

Tra questi ci sarebbe in particolare il Chelsea, lo stesso club che ha girato in prestito Romelu Lukaku ad inizio stagione ora più che mai vicino al rientro a Londra, a mezzo di un’operazione inedita. La dirigenza londinese starebbe valutando l’ipotesi di uno scambio con il cartellino del proprio portiere Edouard Mendy, in scadenza di contratto nel giugno 2025 e valutato circa 25 milioni di euro. Quest’ultimo non starebbe più convincendo la presidenza Boelhy e la gestione tecnica di Graham Potter, a tal punto da essere immesso sul mercato della prossima estate. Per raggiungere Onana, però, servirebbe comunque una controparte cash da includere nella trattativa. L’Inter in questo avrebbe qualche riserva da presentare, in quanto non propriamente interessata al cartellino del portiere senegalese fuori dai ranghi del Chelsea. La cessione sarebbe ammissibile soltanto a fronte di ingenti somme di denaro senza contropartite tecniche nel mezzo.