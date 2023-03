Inter, Aouar a zero: annuncio ufficiale sui social

Il centrocampista franco-algerino ha preso la decisione sul suo futuro in Nazionale e bazzica sul mercato come uno dei migliori talenti in circolazione

Houassem Aouar è uno dei calciatori che segneranno in positivo la prossima sessione estiva di calciomercato. Questo perché è attualmente in scadenza di contratto con l’Olympique Lione, squadra che lo ha visto crescere professionalmente, senza avere chance di rinnovo. Un’apertura interessante che spalanca la strada non soltanto alle big d’Europa ma anche a chi come Inter e Roma vogliono proseguire il proprio processo di maturazione.

Ebbene, il centrocampista franco-algerino era già stato preso di mira dalla Juventus e dal Milan nel recente passato perché visto di buon occhio soprattutto nel palcoscenico internazionale. I nerazzurri di Simone Inzaghi potrebbero approfittare di questa ghiotta occasione per donare nuova qualità al reparto mediano, potenzialmente privo di calciatori come Marcelo Brozovic e Roberto Gagliardini. Resta però da battere la forte concorrenza dei giallorossi capeggiati da José Mourinho, voglioso di anticipare soprattutto i rivali diretti dell’Eintracht Francoforte attualmente in pole per il suo cartellino.

Calciomercato, Aouar tra Inter e Algeria

Intanto, Aouar ha preso una decisione netta sul suo futuro: non giocherà per la Nazionale francese, con la cui maglia aveva disputato un’amichevole in passato, ma per quella dell’Algeria. Con un post su Instagram, il calciatore ha annunciato l’ennesimo step cruciale della sua ancora giovane carriera.

In caso di arrivo in Serie A, il franco-algerino potrebbe toccare nuovamente i vertici di ipervalutazione che aveva sfiorato un paio d’anni fa tra le file dell’OL verso i 55 milioni di euro. Attualmente il suo cartellino non supera neppure i 20 milioni, ma rappresenterebbe comunque una buona plusvalenza perché annesso a parametro zero.

Nell’Inter attuale, Aouar potrebbe giocare anche come esterno di sinistra all’occorrenza per tamponare almeno parzialmente l’assenza di Robin Gosens, ma il suo ruolo preferito è fungere da impostatore o tutt’al più da mezz’ala di spinta.