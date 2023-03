Benfica-Inter sul mercato: Marotta può prenderlo a zero

Il terzino sinistro piace ancora all’Inter a distanza di settimane dall’ultima menzione, il Benfica non ha ancora concluso la trattativa di rinnovo

Fresca del pescaggio del Benfica ai quarti di finale di Champions League, l’Inter è chiamata a collezionare quanti più risultati utili consecutivi da qui alle prossime settimane per scacciar via i dubbi delle ultime uscite in campionato contro squadre di media classifica. Adesso non sono previsti passi falsi perché la posta in gioco è ancora più alta, contro una squadra come quella portoghese estremamente agguerrita e pericolosa sottorete.

Nell’attesa che il countdown faccia il suo corso fino al prossimo 11 aprile, l’Inter deve comunque affrontare con lungimiranza anche la questione relativa al mercato in entrata dopo aver sistemato gli affari in uscita. Ciò che preme a Giuseppe Marotta è fornire al tecnico Simone Inzaghi le giuste credenziali per affrontare la prossima stagione con un pizzico di competitività in più, anche in Europa. L’uscita di Robin Gosens, seppure non ritenuta troppo pesante perché il profilo del tedesco è finito ai margini del progetto, potrebbe comunque influire qualitativamente. Pertanto un sostituto macino, di buona corsa e duttile in entrambe le fasi di gioco è ciò che potrebbe tornare utile. Dopo aver valutato le condizioni di Alex Sandro in uscita dalla Juventus, la dirigenza nerazzurra potrebbe nuovamente fiondarsi sul cartellino di Alejandro Grimaldo. Il calciatore, attualmente terzino sinistro alle dipendenze di Roger Schmidt, dovrebbe lasciare proprio il Benfica al termine della stagione.

Calciomercato, Grimaldo voluto da mezza Europa: ghiotta occasione Inter

Perentorio l’utilizzo del condizionale in quanto non si esclude che la società portoghese possa tentare un ultimissimo strappo sul rinnovo di contratto. Lo spagnolo, però, sarebbe molto tentato dall’idea di fare l’ennesimo salto di qualità della sua carriera andando a giocare per un grosso club europeo tra cui anche l’Inter.

I nerazzurri non avrebbero grossi problemi di budget da dover affrontare, visto l’arrivo a parametro zero. Piuttosto ci sarebbe da convincere lo spagnolo sulle promesse stagionali. Promesse che potrebbe raggiungere facilmente anche la Juventus, orfana proprio del collega di reparto brasiliano, e dichiaratamente interessata al suo profilo dallo scorso autunno. Sotto scacco anche alcuni club di Premier League, specialmente quelli di media classifica forti economicamente, ma anche lo stesso Barcellona che verosimilmente potrebbe lasciar andare Jordi Alba. Quest’ultimo era stato anch’egli inserito tra le possibili scelte dell’Inter per il prossimo futuro a sua insaputa, tanto da aver scatenato una reazione nei confronti di Xavi e della società blaugrana poi rapidamente rientrata.