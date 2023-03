Riscatto e cessione all’Inter: 22 milioni di euro

Il centravanti verrà riscattato dal suo attuale club per poi poter far meta in una big, magari proprio all’Inter. Ecco come

Nell’arco di queste ventisei giornate di Serie A Tim, abbiamo avuto modo di poter apprezzare le qualità tecniche di moltissimi calciatori. Su tutti, è emerso in particolare l’immane talento di Kvicha Kvaratskhelia, vero e proprio talento per cui il Napoli ha speso soli 10 milioni di euro.

A otto mesi di distanza da quel giorno in cui il georgiano ha messo piede, per la prima volta, dalle parti di Napoli, lo stesso classe ’01 vanta ora, come minimo, un valore otto volte superiore alla cifra per cui è stato acquistato dai ‘partenopei’ nella scorsa estate. A onor del vero, infatti, Kvicha Kvaratskhelia ha già messo a referto la bellezza di 13 reti e 15 assist in stagione…E non dimentichiamoci che stiamo parlando, pur sempre, di un ventiduenne (alla sua prima avventura in Serie A, per giunta).

Così come il georgiano è alla sua esperienza numero uno in Italia, però, anche un altro calciatore, che ormai in tanti conoscono bene, si sta rendendo protagonista di ottime cose al suo primo test nel nostro campionato. Sì, stiamo parlando proprio di colui che ha castigato il Milan nell’ultimo turno di A, ossia Boulaye Dia: calciatore che, un giorno, potrebbe anche arrivare a mettere piede alla corte di Simone Inzaghi…Ammesso che continui ad essere lui il condottiero nerazzurro in vista della prossima stagione.

Calciomercato Inter, attenzione all’affare Dia: può essere proposto ai nerazzurri tramite agenti

Dopo essere approdato a Salerno tramite la via del prestito con diritto di riscatto dal Villareal, Boulaye Dia può seriamente essere riscattato dal club di Danilo Iervolino, anche se non è detto che continui a restare lì a lungo.

E’ stato nella scorsa estate, infatti, che Salernitana e Villareal hanno chiuso l’operazione Dia a titolo temporaneo. L’accordo prevedeva inoltre che, in caso di riscatto, i campani avrebbero dovuto versare nelle casse spagnole la modica cifra di 12 milioni di euro: somma che lo stesso Iervolino sembra propenso a poter sborsare nella prossima estate pur di ottenere i diritti alle prestazioni sportive del franco-senegalese a titolo definitivo. Nonostante 4 milioni di questi vadano versati entro il prossimo 30 giugno però, è tutt’altro che certo che Dia possa rimanere dalle parti di Salerno ancora a lungo.

Stando, infatti, a quanto riferito direttamente da ‘Calciomercato.it‘, il classe ’96 – reo di aver già totalizzato 9 reti e 4 assist in quest’annata – potrebbe finire per essere proposto, tramite agenti, non soltanto ad alcuni club di Premier ma, magari, anche all’Inter, visti gli attuali problemi con cui i nerazzurri sono tutt’ora alle prese nel proprio reparto avanzato. Sia chiaro, la Salernitana non è intenzionata a disfarsi dell’ex Remis ma, nel caso in cui dovesse farlo, arriverebbe a chiedere come minimo un’offerta sui 22-25 milioni di euro.