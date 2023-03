Occhio all’Inter: summit per il nuovo bomber dell’Italia

Il futuro centravanti degli Azzurri è pronto a presentarsi non soltanto alla Nazionale ma direttamente ad uno Stato intero. Incontro in arrivo coi nerazzurri

In attesa che incominci la prossima finestra di calciomercato estiva, l’Inter ha intenzione di accelerare i tempi e proverà a far di tutto pur di rifarsi il look in attacco. Tralasciando la situazione Lukaku, infatti, Marotta e Ausilio hanno, al momento, ben altre situazioni di cui occuparsi.

Non ci sono dubbi: proprio come accennato nel pre-gara con il Porto dall’ad nerazzurro, il belga darà il proprio addio all’Inter a fine stagione. Ad averlo fatto presente è stato l’ex dirigente bianconero in prima persona, il quale ha ribadito: “Indipendentemente da ciò che accadrà nei prossimi mesi, Lukaku farà ritorno al Chelsea il prossimo 30 giugno“. Una frase alquanto emblematica e che, non a caso, ha immediatamente messo in forte apprensione migliaia e migliaia di tifosi interisti…Se non fosse per il fatto che Marotta si riferisse ad una sola ed unica cosa.

Il direttore nerazzurro, infatti, intendeva far presente che ‘Big Rom’ rientrerà a Londra nella prossima estate solo ed esclusivamente perché il suo prestito assieme ai ‘Blues’ è stato concordato per una sola ed unica stagione. Quanto al futuro, invece, l’intenzione da parte dell’intera dirigenza nerazzurra non è altro che quella di provare ad ottenere il si degli inglesi per il rinnovo del prestito del classe ’93. Per il resto, le altre questioni che tengono fortemente impegnati Zanetti e soci, sono quelle riguardanti Dzeko e Correa. Il primo è, infatti, in scadenza: con l’Inter che proverà a raggiungere l’intesa definitiva sulla base del rinnovo annuale con tanto di opzione per un altro ed ulteriore anno (attorno ai 4 milioni di euro col bosniaco che attualmente ne percepisce 5).

Cosa ne sarà del ‘Tucu’, invece? Nonostante il contratto che lo vede legato al fianco della ‘Beneamata’ sino a giugno 2025, i nerazzurri si sono oramai detti stufi dello scarsissimo apporto offerto da parte dell’argentino: motivo per cui cercheranno di liberarsi di lui nella prossima estate. Al suo posto, è quello di Marcus Thuram il primo nome che figura sulla lunga lista della spesa di Ausilio per l’attacco. Anche vero, però, che il contratto in scadenza del classe ’97 ingolosisce moltissimi club europei, Bayern Monaco su tutti. Nel caso in cui l’affondo al francese dovesse malauguratamente fallire, ecco che si può pensare ad altri profili: incluso quello di Mateo Retegui, prossimo alla convocazione in Nazionale – profilo di cui noi Interlive.it vi abbiamo parlato recentemente – e su cui, a quanto pare, l’Inter ha già incominciato a farci un pensierino.

Calciomercato Inter, ben presto atteso il summit tra Retegui e i nerazzurri: la situazione

Prossimo a dover indossare la maglia della Nazionale, in quanto il calciatore figura tra i pre-convocati del CT Mancini che prenderanno parte ai prossimi impegni degli Azzurri per le qualificazioni ad Euro 2024, Mateo Retegui potrebbe ben presto abbracciare l’Italia anche sotto altre vesti, questa volta appartenenti ad un club del nostro territorio.

Stando, infatti, a quanto riferito direttamente da ‘Tuttomercatoweb’, nelle prossime settimane è atteso un incontro tra l’intera dirigenza dell’Inter e l’entourage di Retegui. L’attuale centravanti del Boca Juniors, girato pur sempre in prestito all’Atletico Tigre, ha già messo a referto 6 reti in 7 partite di Superliga (torneo di cui ne è l’attuale capocannoniere). Numeri che, di fatto, hanno attirato tutta l’attenzione da parte del commissario tecnico dell’Italia: con lo stesso Retegui che si appresta ad essere l’ennesimo oriundo della nostra Nazionale. Il portale di ‘TMW’ riferisce, inoltre, che – Inter a parte – ben presto gli agenti che curano gli interessi del calciatore finiranno per incontrare tanti altri club europei, tra cui Atletico Madrid, Milan e Roma. Il classe ’99 vanta ad oggi una valutazione attorno ai 12 e i 15 milioni di euro.