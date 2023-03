Dalla Spagna: Ancelotti vuole strapparlo all’Inter

Il tecnico del Real Madrid avrebbe messo in conto l’idea di approfittare del suo rientro dal prestito per strapparlo definitivamente all’Inter in estate

Grazie al percorso compiuto finora in Champions League, Carlo Ancelotti sta rivivendo un deja-vu che lo riporta alla stagione precedente culminata con la vittoria della massima competizione europea per club sulla panchina del Real Madrid. Ebbene l’obiettivo principale quest’anno non è affatto cambiato: per i ‘Blancos’ questa competizione è di casa, non a caso han vinto più di qualsiasi altra rivale europea.

Trascinati dal solito Karim Benzema, uscito vincitore della passata edizione del Pallone d’Oro, il Real dovrà adesso affrontare il Chelsea ai quarti di finale del prossimo aprile. Una sfida vista e rivista, ma con la gravante spettacolare delle incredibili nuove presenze in campo su entrambi i fronti. Da Vinicius Jr a Rodrygo, passando per Enzo Fernandez e Mykhajlo Mudryk: connubio di supertalenti. Al contempo la dirigenza madrilena nelle mani di Florentino Perez sta sondando attivamente il mercato nella speranza di comprendere il prima possibile di cosa ne sarà delle vecchie leve. Tra queste non ci sono soltanto di mezzo Luka Modric e Toni Kroos, ma anche Dani Carvajal e lo stesso Karim Benzema. Quest’ultimo, nello specifico, spera di poter proseguire la propria avventura in Spagna nonostante i recenti acciacchi fisici che lo hanno penalizzato ma non senza l’aiuto di almeno un altro centravanti di spessore che possa farne le veci al momento del bisogno. O addirittura, perché no, prendere totalmente in mano le redini del reparto offensivo in caso di completa assenza del francese. E gli occhi di Ancelotti sono tutti puntati sull’Inter. O meglio, su Romelu Lukaku.

Calciomercato Inter, frecciate dalla Spagna per Lukaku

Oggi in prestito all’Inter con l’opportunità di prolungare il proprio contratto di un altro anno ancora, Lukaku non ha mostrato il suo potenziale nel corso degli ultimi due mesi. Complice, anche nel suo caso, una condizione fisica piuttosto precaria dalla quale non sembrerebbe riuscire a risollevarsi agevolmente in seguito al pesante infortunio dello scorso autunno.

Ancelotti vorrebbe puntarci ugualmente, come se dentro di sé nascondesse la chiave del successo del belga. Dovrà però prima attendere che il contratto faccia il suo corso e che dunque ritorni proprio tra le file del Chelsea, così da capire quale sarà il suo destino. C’è chi è convinto che possa lasciare il club inglese facendo vela nuovamente in Italia, chi invece suppone possa fiondarsi su un nuovo campionato. Quale piazza migliore del Real? I costi potrebbero anche essere nettamente contenuti rispetto al passato, ma non è un problema che turba giorno e notte la dirigenza madrilena. Perez è uno dei pochi a poter gestire con pacata serenità i bilanci societari senza ritrovarsi sempre con l’acqua alla gola.