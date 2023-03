Inter-Juve da panchina: il doppio ex al posto di Inzaghi

Il tecnico è stato sollevato dal suo ultimo incarico e ambisce ad una panchina di rilievo anche in Italia, diviso tra le due fedi di Inter e Juventus

Era giunto sulla panchina del Crystal Palace nel 2021 dopo una lunga e proficua esperienza al Nizza, in Ligue 1, con l’entusiasmo di chi sapeva di poter lasciare il segno nella serie calcistica più prestigiosa al mondo. Eppure dopo un paio di stagione, la Premier League non ha perdonato i suoi errori tecnici.

Patrick Vieira ha dovuto fare le valigie e salutare il gruppo londinese con il peso sul cuore di non essere riuscito a conquistare neppure una vittoria dall’inizio dell’anno solare, portando il Palace ad assestarsi in classifica con soli 27 punti ad un passo dalla zona retrocessione con tante squadre alle calcagna con una partita ancora da disputare. Così il tecnico, ex Inter e Juventus fra le tante, avrebbe espresso il desiderio di ripartire con maggiori consapevolezze da una realtà che potrebbe permettergli di maturare ancora e conquistare qualche successo in più. Di certo è presto per dire che si tratti di un allenatore mediocre, perché la sua esperienza in qualità di responsabile tecnico è ancora troppo poca. Ma sicuramente Vieira ha dato modo di imprimere nelle squadre allenate una buona dose di leadership che lo caratterizzava anche quando era calciatore. Alla Serie A è rimasto legato da un senso di profondo affetto ed enorme gratitudine, lasciando dunque aperte le porte per un eventuale approdo in caso di chiamata.

Calciomercato, anche Vieira nella lista post Inzaghi

Tra le big a disposizione, al momento, non c’è nessuno disposto a stringere accordi con lui. Ma la fine dei giochi è molto vicina e con essa sarà necessario tirare le somme di quanto fatto nel corso della stagione.

Per l’Inter si tratterà di un importante giro di boa, in quanto la gestione di Simone Inzaghi ha finora destato pareri contrastanti. Nel caso in cui fino alla fine il piacentino non dovesse aver raggiunto ulteriori successi – come ad esempio un clamoroso scivolone nella qualificazione alla prossima edizione di Champions League – allora Vieira potrebbe seriamente candidarsi ad un posto in squadra. Mettendosi chiaramente dietro le tante altre opzioni di mercato che potrebbero largamente avere la meglio su di lui: da Simeone a Conceicao, passando per De Zerbi a qualche altro grande incredibile ritorno.

Dello stesso avviso potrebbe essere proprio la Juventus, sua altra conoscitrice, alle prese con un futuro che secondo molti sarebbe stato già scritto al momento del cambio società. Che si prosegua con Allegri o meno, Vieira non sarebbe stato preso in considerazione finora.