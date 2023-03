L’Inter costruisce un nuovo Bastoni: possono riportarlo in Italia

L’Inter tra un obiettivo e l’altro è anche alle prese con quello che potrebbe essere il futuro della squadra. In difesa serviranno forze fresche e futuribili

Fari puntati in difesa, in casa Inter, dove più di qualcosa cambierà nello schieramento interista alla luce dell’addio già sicuro di Milan Skriniar, che lascerà un vuoto sul centro-destra tutto da andare a colmare.

Al netto del difensore slovacco non mancano i possibili estimatori per Alessandro Bastoni, che può piacere in Premier e che è in attesa del rinnovo contrattuale rispetto all’attuale scadenza fissata per il 2024. Va inoltre tenuto in conto l’accordo in scadenza anche di de Vrij per questa estate, ed in generale l’Inter dovrà puntellare tra titolari e alternative la retroguardia. Al netto di un big da inserire chiaramente in rosa per sostituire Skriniar, la compagine meneghine potrebbe andare ad allungare le rotazioni dell’organico in quella zona di campo andando anche a reinventare i centrali del domani. Non è infatti da escludere che l’Inter possa provare a ‘costruirsi’ un nuovo Bastoni: va infatti ricordato che sull’attuale numero 95 fu fatto un investimento in tenera età prima poi di un arrivo in nerazzurro con annessa esplosione solo in una fase successiva.

Calciomercato Inter, ritorno di fiamma per Viti: missione ‘nuovo Bastoni’

Nell’ottica di provare a ringiovanire la difesa sulla scia di quanto fatto con Bastoni non è da escludere un ritorno di fiamma per Mattia Viti, difensore mancino classe 2002 ora al Nizza, e che lo scorso anno fu accostato anche ai nerazzurri.

Il 21enne di Borgo San Lorenzo aveva lasciato intravedere le sue qualità fisiche e tecniche all’Empoli, con cui ha fatto tutta la trafila giovanile, prima dell’investimento da 13 milioni più bonus della scorsa estate dei francesi. All’Inter piaceva e potrebbe anche provare a riportarlo in Italia ma come investimento futuribile da rotazioni in prima squadra o da acquistare e rimandare in prestito altrove in Serie A per riprendere la propria fase di crescita, proprio come capitò a Bastoni qualche anno fa tra Atalanta e Parma. Un progetto di difensore futuro che andrebbe coltivato e coccolato, visto lo scarso spazio che Viti ha trovato finora al Nizza, club in cui ha messo insieme 11 presenze tra Ligue 1 e Conference, con un gol all’attivo e circa 750 minuti giocati. I rossoneri sono settimi in campionato in lotta per l’Europa meno nobile, mentre in coppa con la Conference League sono approdati ai quarti di finale in cui affronteranno il Basilea.