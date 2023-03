“Ci penseranno altre persone”: Inzaghi-Allegri e lo ‘spavento’ per Lautaro

By

Le dichiarazioni del tecnico nerazzurro poco prima del fischio d’inizio del derby d’Italia Inter-Juventus valevole per la 27esima giornata di Serie A

“Lukaku sta bene, davanti iniziano lui e Lautaro con grande fiducia”. Così Simone Inzaghi prima di Inter-Juventus a proposito delle scelte fatte in attacco.

Lukaku e Lautaro guideranno il reparto avanzato dei nerazzurri. Riguardo all’argentino, però, va segnalato che nel riscaldamento pre-match ha subito un duro colpo alla tibia destra da Acerbi. Il numero dieci ha iniziato a zoppicare vistosamente, creando nell’immediato un po’ di preoccupazione. Il suo impiego dal 1′, tuttavia, non dovrebbe essere a rischio.

“Correa e Dzeko sono pronti a darci una mano nel secondo tempo – ha aggiunto il tecnico interista che poi non ha replicato ad Allegri – Ha detto che siamo terzi in classifica? C’è grandissima stima con Max, è un allenatore che non ha bisogno di presentazioni. Adesso dobbiamo pensare al campo, al resto ci penseranno altre persone, che sono dentro l’argomento più di noi”.