La Juve inguaia l’Inter: 30 milioni di euro

La Juve non incasserà i 30 milioni più bonus che credeva di poter incassare dal riscatto di un giocatore dato in prestito, e tutto ciò potrebbe anche penalizzerebbe per vie traverse l’Inter

L’Erasmus in Inghilterra dello svizzero Denis Lemi Zakaria sembra avere una data di scadenza confermata. Il ragazzo non è riuscito a ritagliarsi spazio nel Chelsea, e i Blues non sembrano aver alcuna intenzione di riscattarlo. La Juve pensava invece di poter ricavare il massimo dall’affare, considerando che il Chelsea ha finora speso senza problemi un po’ per chiunque.

Non andrà a finire come preventivato. Alla Juve non arriveranno i 30 milioni previsti, perché il Chelsea ha già deciso di investire quella somma su un altro giocatore: la cosa, per più versi, potrebbe interessare l’Inter, e non in positivo. Con quei 30 milioni il Chelsea non andrà infatti su Dumfries, che i nerazzurri stanno cercando di piazzare in Inghilterra ormai da mesi, ma su un centrocampista su cui i dirigenti interisti vorrebbero trattare.

La notizia è quindi che, quasi di sicuro, Zakaria tornerà alla Juventus, e che il Chelsea si fionderà su un obiettivo dichiarato dell’Inter, investendo 30 milioni o qualcosina in più. Per i bianconeri la situazione è parecchio complicata. Il futuro societario dipende dai tribunali e da quanto entrerà in cassa dal mercato. I prestiti con diritto di riscatto non porteranno a grandi guadagni. Arthur si sta impegnando parecchio al Liverpool, ma sembra che i Reds non lo riscatteranno alle condizioni concordate. Lo stesso potrebbe valere per McKennie, il quale sta giocando con continuità al Leeds, squadra che però si trova coinvolta in una situazione di estrema precarietà, con prospettiva retrocessione.

30 milioni tolti alla Juve: per l’Inter sono guai

E poi c’è il capitolo Zakaria. La Juve si aspettava che il Chelsea potesse riscattare lo svizzero, ma il ragazzo rientrerà. E, a sorpresa, il problema potrebbe riverberarsi anche in casa Inter. Questo perché il Chelsea ha ancora in mente di rifondare il centrocampo. Dopo i grandi acquisti di quest’inverno, vogliono trovare un mediano, magari adattabile a mezzala forte, così come richiesto da Graham Potter. Zakaria non ha convinto, e secondo il ‘Mundo Deportivo’, il Chelsea potrebbe contattare il Barcellona per conoscere il prezzo di Franck Kessie.

L’ivoriano, come abbiamo ripetuto più volte, è nel mirino dell’Inter, ma nelle ultime settimane sta trovando più spazio col Barcellona e vorrebbe restare in Spagna, pur sapendo di non essere una prima scelta per Xavi.

Ma il Barcellona non ha ancora come comportarsi con l’ex Milan. Se Busquets non dovesse rinnovare, Kessie sarebbe blindato dai blaugrana. Con il rinnovo dello spagnolo, invece, lo stesso Kessie – che ieri ha deciso il Clasico – potrebbe capire di non avere molte chances per giocare in Catalogna e, di conseguenza, potrebbe cominciare a valutare l’idea di un trasferimento. La trattativa per uno scambio con Brozo è sempre in piedi. Ma il Barcellona preferirebbe incassare. Ecco perché i Blues possono far paura.

Il destino dello svizzero non è a Torino

Riguardo a Denis Zakaria, è scontato che il centrocampista classe 1996 della nazionale svizzera, non avrebbe speranze di rimanere in bianconero l’anno prossimo, qualora il Chelsea non lo riscattasse. Finora, con i londinesi, il ragazzo è sceso in campo solo sei volte, senza mai combinare nulla di memorabile.

Pare che la Juve stia già pensando a trovargli una nuova sistemazione. Si preferirebbe mandarlo via a titolo definitivo. Ma, in casi estremi, andrebbe bene anche un altro prestito, nella speranza che il giovane possa mostrare le sue qualità e trovare poi un acquirente.

Tra le opzioni c’è anche quella di abbassare un po’ la richiesta per darlo al Chelsea. La Juve sarebbe pronta a scendere da 30 milioni a 20 più bonus. Ma sembra che per i Blues la prospettiva non possa essere intesa come un buon affare. Doveva essere il nuovo Pogba, e invece rischia di fare la fine di ‘Mimmo’ Oliseh. Ve lo ricordate?