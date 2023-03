Dal ‘traghettatore’ a Conte e Thiago Motta: la verità sul dopo Inzaghi

Nona sconfitta, terza in casa, e una partitaccia contro la Juve. Per Inzaghi l’ipotesi riconferma si fa assai dura: nel futuro dell’Inter c’è un traghettatore, oppure c’è Conte

Il distacco dei nerazzurri dal Napoli può essere considerato umiliante. E il passaggio del turno con il Porto non basta a Simone Inzaghi per essere giudicato come un buon gestore della situazione e della squadra. Ce ne se accorge allorquando il tecnico si attribuisce grandi meriti dopo uno 0-0 contro una squadra portoghese.

Un exploit in Champions è una chimera. Ma è l’unica possibilità cui ormai può aggrapparsi Inzaghi per non essere esonerato a fine stagione. La dirigenza ha chiarito che l’obiettivo dell’Inter è arrivare fra le prime quattro in campionato. Inzaghi può riuscirci, certo, ma le prospettive non sono incoraggianti. La sua Inter gioca male, è prevedibile, non ci mette mai il cuore né l’intelligenza. Ed è chiaro: i giocatori non seguono più il tecnico o il tecnico stesso non sa più guidarli.

In caso di eliminazione contro il Benfica e in Coppa Italia contro la Juve, dunque, potrebbe arrivare un traghettatore al posto di Inzaghi, proprio per non compromettere la corsa a un piazzamento in Champions. Il nome più probabile in questo caso è quello di Chivu, attuale allenatore della primavera interista. Oppure c’è il solito Zenga, pronto a far un po’ di scuola di interismo nello spogliatoio. Terza ipotesi: Cambiasso, che però potrebbe non sentirsela, dato che con una prima esperienza del genere potrebbe bruciarsi.

Un traghettatore al posto di Inzaghi, e in alternativa…

Il ritorno di Antonio Conte è al momento un’ipotesi da fantamercato, vista la situazione finanziaria molto delicata della società e il modo in cui l’allenatore salentino si è separato con la dirigenza. Eppure ormai è quasi certo che Conte non rimarrà al Tottenham il prossimo anno.

Sull’edizione odierna del Sun è uscito un retroscena abbastanza rivelante sull’atmosfera pesante che si respira in casa Spurs: i giocatori avrebbero chiesto alla dirigenza l’esonero immediato del tecnico salentino. L’altro esonero possibile, quello di Simone Inzaghi, spalancherebbe le porte a diverse soluzioni, tutte però da valutare nei prossimi mesi. Per quanto invocato e stuzzicante, sembra comunque difficile che possa avverarsi un ritorno di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter.

Per l’anno prossimo le piste più plausibili sono quelle che portano a Thiago Motta e a Ivan Juric. C’è anche De Zerbi sullo sfondo, ma per il suo arrivo servirebbe una mezza rivoluzione, quindi un mercato dispendioso: l’allenatore imporrebbe un cambio tattico. Quanto al traghettatore con cui sostituire Inzaghi subito, a oggi sembra davvero complicato: non converrebbe a nessuno un passo così eclatante.

Il vero ostacolo che blocca l’esonero di Inzaghi