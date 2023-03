Clamoroso: esonero e Spalletti torna a Milano

Il tecnico del Napoli è stato accostato ad un clamoroso scenario di mercato che lo vede coinvolto dalla prossima stagione, tutti i dettagli

Luciano Spalletti potrebbe presto diventare il tecnico dell’anno del campionato di Serie A. Un riconoscimento assolutamente meritato per quanto visto finora e quanto, molto probabilmente, si continuerà a vedere da qui sino al resto della stagione. Perché è lui il vero responsabile di questo incredibile momento di forma del Napoli, anche in Champions League.

Ebbene con lo Scudetto davvero a portata, il tecnico toscano potrebbe portare a casa grandi soddisfazioni, encomi e successo. Un tris che manca da tempo nel capoluogo partenopeo, voluto e sudato. Ed appare anche inverosimile che un gruppo del genere possa essere stravolto dalla società con l’avvento della sessione estiva di mercato, perché ogni elemento sembra esattamente dove dovrebbe essere. A partire proprio da Spalletti che, salvo clamorosi eventi, diventerà intoccabile. Eppure il mercato nasconde sempre delle insidie dietro l’angolo. Soprattutto nel momento in cui altre grandi squadre entrano in un circolo vizioso di difficoltà dal quale non riuscirebbero ad uscire se non attraverso un cambio di guida tecnica.

Spalletti via da Napoli? Sogno del Milan

Non è propriamente il caso dell’Inter, sebbene le ultime prestazioni del gruppo di Simone Inzaghi lascino presagire che qualcosa a fine anno potrebbe realmente smuoversi. La novità verrebbe rappresenta anche dall’altra milanese. I rossoneri del Milan sembrano aver spento completamente la luce e sono ben lontani dal livello dello scorso anno, quando ero stati loro a vincere il campionato con grande determinazione.

Difficile ripetersi anche per Stefano Pioli, grande vero indiziato a lasciare la panchina rossonera. Al suo posto sarebbe stato preso di mira proprio Spalletti, per un clamoroso ritorno a Milano sull’altro versante. A riportarlo è ‘calciomercatoweb.it‘. Da ricordare, infatti, che il tecnico del Napoli aveva già avuto modo di sperimentare l’ambiente di San Siro nella sua breve esperienza in nerazzurro anni orsono. Questo scenario, però, ammette grandi perplessità e dubbi sulla possibile realizzazione. Perché il fatto che Paolo Maldini stia studiando nuove ipotesi è fuori discussione, ma che Spalletti possa lasciare un Napoli tanto agguerrito appare davvero inverosimile. Almeno per il momento.

Inter, senti Cabrini: “Kostic acquisto top della Juve”

Intervenuto nel corso della trasmissione in diretta streaming sul canale Twitch ‘TvPlay’, l’ex calciatore e Campione del Mondo con la Nazionale dell’82 Antonio Cabrini ha detto la sua in merito ad una delle tante occasioni sfumate dell’Inter sul mercato.

“Kostic è un calciatore che si è inserito bene. Inizialmente ha fatto fatica, poi quando è entrato nel giro dei titolari è venuto fuori. Ha qualità importanti. Vedendo quello che è accaduto a tanti suoi colleghi, penso sia uno degli acquisti migliori della Juventus“, ha dichiarato Cabrini.

A seguito dell’incontro con la Juventus, l’Inter ha poi dovuto fare i conti con le condizioni di Federico Dimarco, oggi fermo ai box per un sovraffaticamento agli adduttori di modesta entità. Per questo motivo, il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini ha deciso di escluderlo ufficialmente dal ritiro in vista delle sfide di qualificazione ad Euro 2024 contro Inghilterra e Malta. Al suo posto figurerà Emerson Palmieri.