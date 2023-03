Inter-Milan, derby in attacco: affare da 25 milioni

Le cugine milanesi si danno battaglia anche sul mercato, è caccia al nuovo bomber. Affare non semplice ma i nerazzurri provano ad anticipare Maldini &co

In una stagione oramai fortemente compromessa, perlomeno in campionato, l’Inter deve quantomeno provare a, come si suol dire, ‘salvare il salvabile’. Per farlo, è necessario dover invertire la rotta in Serie A e continuare ad andare avanti il più possibile in Champions League.

Sembrava impossibile, eppure, la squadra di Simone Inzaghi è riuscita a superare un vero e proprio girone di ferro nel quale figuravano squadre del calibro di Bayern Monaco e Barcellona mettendo ko, proprio, questi ultimi. Una volta passati alla fase successiva, i nerazzurri sono riusciti nell’intento di mandare al tappeto anche il Porto dell’ex Conceicao: accedendo così ai quarti di finale dove troveranno di fronte a sé un Benfica più spietato che mai.

Apriamo parentesi. L’Inter deve al tempo stesso, complici tutte quelle problematiche legate all’attacco, apportare nuovi ed ulteriori cambiamenti anche sul mercato in vista della prossima estate. Sarà fondamentale, per l’appunto, andare alla ricerca di un nuovo centravanti, in quanto le situazioni riguardanti Lukaku, Dzeko e Correa continuano a non rasserenare minimamente gli animi dell’intera dirigenza nerazzurra.

Ciò che preoccupa fortemente Marotta e Ausilio, infatti, è il presunto rinnovo di contratto di Dzeko per cui il bosniaco non ha ancora dato alcuna risposta (è vero, filtra sicuramente ottimismo, ma il bosniaco ha comunque un’età più che avanzata e non può più permettersi di reggere il peso dell’attacco nerazzurro assieme al solo Lautaro). Quanto al belga, invece, Zanetti &co proveranno a far di tutto pur di ottenere l’ok da parte del Chelsea per il rinnovo del prestito di ‘Big Rom’. Mentre, per il ‘Tucu’, si punterà a piazzarlo da qualche altra parte nel corso della prossima estate. Tutti motivi per cui i nerazzurri tenteranno, prossimamente, il blitz per un nuovo attaccante che interessa, per giunta, anche al Milan.

Calciomercato Inter, spunta fuori il nome di Okafor per l’attacco: occorrono 25 milioni per anticipare il Milan

Stando a quanto riferito direttamente dal giornalista Florian Plettenberg di ‘Sky Sport DE‘, Inter e Milan avrebbero posto in cima alla lista dei propri desideri anche il nome di Noah Okafor, attuale centravanti del Salisburgo, per l’attacco.

Già 10 reti e 5 assist racimolati in stagione dal giovane classe ’00 tra campionato e Champions. Numeri davvero importanti i suoi e che, di fatto, l’hanno portato a finire sotto la lente d’ingrandimento degli scout di Milan e Inter (su di lui c’è anche il Tottenham). Diventano necessari, a questo punto, i 20-25 milioni di euro che gli austriaci chiederanno per lasciarlo andar via in estate. Okafor ha, infatti, un contratto che lo vede legato al fianco del Salisburgo sino a giugno 2024 ed è anche per questo che a fine stagione dirà, con ogni probabilità, addio. E’ corsa a tre per lui, dunque.

Nel frattempo, la Lega Serie A ha reso noto, nelle ultime ore, date e orari di tutti gli appuntamenti di campionato che andranno in scena dalla 28esima alla 32esima giornata. Ecco svelato di seguito il calendario dell’Inter, inclusi anche gli impegni di Coppa Italia e Champions League dei nerazzurri.

Ufficializzate date e orari dalla 28esima alla 32esima di A: il calendario completo dell’Inter