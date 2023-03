“In settimana si chiude”: Conte-Inter, annuncio in diretta

Nuove clamorose indiscrezioni circa il possibile ritorno del salentino sulla panchina nerazzurra, al posto di Simone Inzaghi

Simone Inzaghi viaggia spedito verso l’addio all’Inter. Forse nemmeno la qualificazione alla prossima Champions, obiettivo minimo del club messo a rischio nelle ultime settimane con tre sconfitte in quattro partite, potrebbe ‘salvare’ il piacentino nonostante un contratto fino a giugno 2024 da ben 5,5 milioni a stagione bonus esclusi. Certo, dovesse vincerla… La Champions, allora tutto cambierebbe, con la conferma a quel punto del tutto scontata.

Non solo Thiago Motta, Juric e De Zerbi, per la successione di Inzaghi continua a circolare con una certa insistenza il nome di Antonio Conte. Ovvero l’allenatore del diciannovesimo e ultimo Scudetto, ma anche quello di due eliminazioni consecutive ai gironi di Champions League. Fa strano l’accostamento visto che il leccese non si lasciò benissimo con la dirigenza, senza contare che adesso troverebbe una situazione pure peggiore di quella che lo spinse a lasciare all’inizio dell’estate 2021.

Al di là della questione ingaggio, comunque non di scarsa rilevanza, Zhang non può fare (più) e dunque garantire grandi investimenti sul mercato, quelli che invece di solito Conte chiede ai suoi club come ‘condizione’ per la firma.

Conte-Tottenham a un passo dall’addio

Intanto Conte sta per dire addio al Tottenham. L’obiettivo dell’attacco alla proprietà e ai giocatori dopo il pari in rimonta subito contro il Southampton, era probabilmente quello di farsi mandare via prima della naturale scadenza del contratto fissata a giugno. Obiettivo che, stando al ‘Telegraph’, il 53enne starebbe per raggiungere.

Secondo l’autorevole quotidiano inglese, già in settimana – approfittando della pausa per le Nazionali – il patron Levy potrebbe dare il benservito a Conte, ponendo fine alla sua avventura alla guida degli ‘Spurs’. Una parte dello spogliatoio starebbe spingendo per questa soluzione, irritata non poco per le dure parole nel post match col Southampton: “Il problema è che abbiamo dimostrato di non essere una squadra. Siamo undici giocatori, ma in campo vedo giocatori egoisti, che non vogliono aiutarsi, che non giocano con il cuore. Non vogliono giocare sotto pressione, non vogliono giocare sotto stress”.

Cassano: “Inter opzione numero uno per Conte”

Il futuro di Conte? Resiste anche la pista Juventus, come la possibilità che possa prendersi un anno sabbatico per stare più vicino alla famiglia (rimasta a vivere a Torino) dopo mesi difficili pure per ragioni di salute. A febbraio è stato operato alla cistifella.

Nella diretta della ‘Bobo Tv’, però, Antonio Cassano si è sbilanciato sostenendo che Conte abbia intenzione di tornare ad allenare l’Inter: “Sono convinto che l’opzione nerazzurra sia, per lui, la numero uno“. A ‘Pressing’, invece, Ivan Zazzaroni ha escluso un ritorno del salentino alla guida dell’Inter come della Juve: “Non c’è una sola ragione per pensarlo, è un’invenzione giornalistica – le parole del direttore del ‘Corriere dello Sport’ – Oggi le cose all’Inter sono peggiorate: vanno via Skriniar, Dumfries e Brozovic, non ci sono fondi, Marotta e Ausilio stanno facendo i miracoli. Sarebbe come sconfessarsi per Conte… E anche la Juve dovrebbe mandare via uno come Allegri che prende 28 milioni”.