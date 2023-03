Onana leader della solidarietà: l’iniziativa a scopo benefico

“Gli studenti della Scuola Americana di Milano hanno raccolto un totale di 800 libri in inglese e francese da inviare alle scuole di Yaoundé (Camerun) con cui collabora la Fondazione André Onana. L’obiettivo dell’Iniziativa è quello di facilitare l’accesso alla cultura e all’istruzione in entrambe le lingue per i bambini Camerunesi. Il Camerun è un Paese in cui si parlano più di 200 lingue, anche se il francese e l’inglese sono Quelle predominanti. La scuola di Noverasco di Opera e la Fondazione André Onana hanno stretto la loro prima partnership strategica per contribuire a rendere il mondo un posto migliore”, si legge. Ennesima grande prova di cuore da parte del portiere nerazzurro e di tutte le persone delle quali si è accerchiato negli anni.