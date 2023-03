Inter-De Paul, blitz a sorpresa: le cifre dell’operazione

Il centrocampista argentino, da tempo pallino di Marotta, potrebbe non raggiungere la Serie A in futuro. Ecco la nuova destinazione

Era uno dei prospetti più interessanti prodotti dall’Udinese, tanto che nel giro di poco tempo, dopo aver conquistato le ambizioni di mezza Serie A, è stato prelevato con determinazione dall’Atletico Madrid. Oggi Rodrigo De Paul è un elemento indispensabile della Nazionale Argentina, Campione del Mondo in Qatar, ma sembra aver fatto il suo tempo anche nel campionato de La Liga.

Nonostante le ripetute avances da parte di Juventus e Inter nel corso degli anni, De Paul ha mostrato grande fedeltà e senso di attaccamento non soltanto ai colori biancorossi dei ‘Colchoneros’ e all’affetto dei propri tifosi, ma anche all’impatto tattico di Diego Simeone e le sue incredibili direttive. Probabilmente perché tra sangue argentino c’è sempre buona intesa. Adesso le due rivali italiane vorrebbero ripuntare molto su di lui, aprendo la strada di un graditissimo ritorno, ma da parte sua c’è ancora una forma di repulsione. Al contrario, la Premier League potrebbe offrirgli le migliori garanzie – anche economiche – per il futuro.

Calciomercato, De Paul verso la Premier: Inter a secco

Stando alle ultime voci di mercato, nel caso in cui De Paul lasciasse realmente l’Atletico Madrid a fine stagione sarebbe soltanto per un club inglese. In lista d’attesa non ci sono soltanto big, ma anche squadre di media classifica che potrebbero promettergli obiettivi tangibili.

In particolare modo l’Aston Villa dell’ex Villarreal, Unai Emery. Quest’ultimo, ampio conoscitore delle gesta del centrocampista argentino, lo vorrebbe con sé per rilanciare il volto della squadra inglese ai margini delle competizioni europee da troppo tempo. Gli acquirenti potrebbero quindi sborsare 35 milioni di euro nelle casse dell’Atletico, facendo anche contenta la dirigenza cedente.

Mirabelli su Inzaghi: “Penso abbia fatto bene”

Intervistato dai microfoni di ‘calciomercato.it‘ in esclusiva, l’ex direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli ha speso qualche parola sulla situazione altalenante dell’Inter nelle ultime fasi di questa stagione.

“Penso che Inzaghi abbia fatto bene finora, ma è chiaro che appena le cose non vanno bene è l’allenatore a farsi carico delle responsabilità e finire sulla graticola“, ha dichiarato Mirabelli.