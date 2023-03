Nuova bufera Skriniar: rabbia Inter, ecco cosa è successo

Il mal di schiena di Skriniar si è trasformato in un mal di pancia per l’Inter: la società accoglie con rabbia una notizia riportata dalla Gazzatta dello Sport

Secondo quanto trapelato, Milan Skriniar, prima ancora di volare in Slovacchia, dove poi ha lasciato il ritiro dalla a causa dei dolori persistenti alla schiena, sarebbe stato visitato in una clinica indicata dal PSG. Tale comportamento avrebbe irritato profondamente la dirigenza nerazzurra.

L’interpretazione dell’episodio porta infatti l’Inter a valutare con delusione e rabbia il comportamento di Milan Skriniar, sempre più lontano mentalmente e moralmente dalla causa nerazzurra. “Nonostante sia ancora un tesserato dell’Inter“, si legge sulla Gazzetta, “Skriniar ha scelto di seguire i suggerimenti dello staff medico PSG. Prima di andare in Slovacchia, su indicazione francese lunedì è volato da Milano a Bordeaux ed è stato visitato in presenza di un componente dello staff del PSG”.

La visita si sarebbe svolta a Capbreton, presso il Cers (Centre Européen de Rééducation du Sportif), 150 chilometri più a sud di Bordeaux. Il Cers è una struttura di eccellenza specializzata nella cura degli sportivi. Frequentata da rugbisti, tennisti e calciatori, è la clinica in cui vengono curati molti tesserati del PSG. La visita in questione sarebbe stata assistita da un componente dello staff PSG. L’Inter, pur essendo a conoscenza di questa risoluzione, avrebbe accolto la scelta di Skriniar con stupore e rabbia, interpretando l’episodio come un sintomo chiaro dell’allontanamento dello slovacco dal mondo interista. Milan pare infatti già completamente proiettato verso il suo futuro in Francia. E non è una bella cosa per l’Inter, che lo ha trattenuto proprio contando sulla sua professionalità.

Skriniar in Francia scatena la rabbia dell’Inter: è polemica

Si parla di lomboglutalgia acuta, e i dottori della Slovacchia, che lo hanno visitato martedì, si sono allarmati. Hanno anche lasciato trapelare qualche parolina critica nei confronti dell’Inter che lo ha fatto giocare pochi minuti contro il Porto invece di farlo riposare. A quanto pare il difensore sente ancora molto dolore e le terapie specifiche non stanno migliorando la situazione. Ad Appiano sperano comunque che il difensore possa rimettersi in piedi il prima possibile con degli allenamenti personalizzati.

Indubbiamente allenatore e dirigenti si aspettavano un altro atteggiamento da parte di Skriniar. C’era anche chi sperava che lo slovacco accettasse un rinnovo di compromesso, come ha fatto Bremer con il Toro, in modo da non far perdere tanti soldi al club. Skriniar, invece, ha scelto la via che lo ha portato a incassare un cospicuo premio all’ingaggio a zero.

E ora può darsi che il giocatore ritarderà il suo rientro in campo proprio per non peggiorare la sua situazione. L’Inter conta ancora su di lui per la doppia sfida con il Benfica. Ma non è affatto scontato che per l’11 aprile lo slovacco possa dirsi recuperato. I medici francesi hanno evidenziato un’irritazione acuta del nervo dovuta alla compressione del disco. E certi fastidi possono durare anche mesi.

Infortuni e delusioni: l’Inter dovrà decidere come gestire l’emergenza

Alcuni tifosi ora vorrebbero che la società facesse scattare addirittura un deferimento. Per il fatto che Skriniar abbia palesemente trattato con il PSG quand’era ancora sotto contratto con l’Inter, cioè quando non si poteva (c’è anche l’ammissione del suo agente). C’è chi lo vorrebbe fuori rosa.

In realtà l’Inter non può fare nulla. Ha già deciso di contare sulla professionalità del giocatore. E lo ha fatto a discapito dal poterci ricavare almeno qualcosina quando si poteva ancora, ovvero durante la finestra invernale di mercato. Si pensava che Skriniar potesse garantire sostanza in difesa. E invece la squadra sta giocando senza di lui. L’obiettivo dell’Inter è ancora quello di recuperare Skriniar per la doppia sfida con il Benfica. Ormai è sicuro che salterà il primo round delle semifinali di Coppa Italia all’Allianz Stadium con la Juventus.

Intanto si fermano anche Barella e Dzeko. Nelle prossime ore verranno valutare le condizioni del sardo, uscito acciaccato per un pestone durante la gara tra Italia e Inghilterra. Barella ha già lasciato il ritiro azzurro. Ci sono poi problemi alla schiena pure per Edin Dzeko, che però, almeno il momento, resta a disposizione della Bosnia in attesa di nuove valutazioni.