Tutto un malinteso, Skriniar spegne le polemiche e rassicura

Il difensore centrale dell’Inter ha chiarito la propria posizione in seguito all’infortunio e le voci delle cure presso una clinica privata indicata dal PSG

Questa mattina era saltata fuori la notizia bomba secondo la quale, come riportato anche da ‘interlive.it‘, il difensore centrale dell’Inter, Milan Skriniar, avrebbe seguito le indicazioni del futuro club – il Paris Saint Germain – per sottoporsi a cure in seguito all’infortunio alla schiena rimediato negli scorsi giorni.

Tale visita sarebbe stata svolta presso l’Istituto Cers, nelle vicinanze di Bordeaux, dietro assistenza di un medico affiliato al club parigino. Nulla di vero, a quanto pare. Il calciatore ha prontamente deciso di smontare questa ricostruzione dei fatti, a mezzo di un post sul proprio profilo Instagram, rassicurando soprattutto i tifosi e gli addetti ai lavori d’interesse nerazzurro che avevano dunque dubitato della buona fede delle sue azioni.