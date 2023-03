Fondo Usa compra l’Inter: dalla Premier il dopo Inzaghi

L’Inter dovrà presto tirare le somme di una stagione complicata in campionato e più fruttuosa nelle coppe. Per l’eventuale dopo Inzaghi anche un italiano

L’andamento dell’Inter in questa stagione è stato fin troppo altalenante, con una pericolosa alternanza di risultati positivi ed altri negativi lungo tutto l’arco dell’anno e con particolare riferimento alle vicende di Serie A, dove la distanza dalla vetta è siderale.

I nerazzurri a suon di passi falsi sono usciti praticamente subito dalla lotta scudetto ed in generale i tanti problemi riscontrati dalla truppa di Inzaghi hanno anche portato la squadra a ritrovarsi impelagata in una lotta ai piazzamenti Champions. Meglio in Europa dove ci sarà un quarto di finale tutto da giocare contro il Porto, oltre che nelle coppe nazionali, con la vittoria in Supercoppa e la semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. La stagione a singhiozzo di Lautaro e soci porterà però inevitabilmente il club riflettere sul futuro, anche della guida tecnica con un Simone Inzaghi sempre molto criticato da parte dei tifosi lungo tutto l’arco di questa annata. In queste settimane stanno anche venendo fuori di eventuali nuovi allenatori per il club di Suning per una scelta che passerà anche dal tenore della proprietà.

Calciomercato Inter, De Zerbi da non scartare: serve una nuova proprietà

Tra i tanti profili per un eventuale dopo Inzaghi ci potrebbe essere anche un italiano di Premier come Roberto De Zerbi che sta facendo benissimo al Brighton, squadra raccolta dopo una manciata di settimane dall’inizio della stagione al posto di Potter.

Dopo una prima fase di ambientamento la scelta inglese si è rivelata quella corretta per l’ex Sassuolo che potrebbe piacere anche all’Inter. “Ho scelto Brighton perché è una società snella dove mi danno la libertà di lavorare come desidero“, ha detto recentemente lo stesso De Zerbi in un’intervista concessa a Davide Chinellato de ‘La Gazzetta dello Sport’. Un cambio di carriera che ha giovato nettamente all’ex neroverde che ora vede innalzarsi le sue quotazioni. De Zerbi-Inter è un’ipotesi suggestiva, molto difficile ma da non scartare del tutto, specie se arrivasse una nuova proprietà, magari un fondo statunitense con l’intento di puntare su un allenatore bravo a valorizzare al massimo i calciatori e con una mentalità offensiva. Tutti requisiti che l’ex Sassuolo ben rispetta alla grande, non solo nella sua eccellente esperienza inglese al Brighton, ma anche attraverso le sue precedenti avventure in Italia.