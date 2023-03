Effetto domino Onana: maxi operazione per l’erede

Porte girevoli ipotetiche in casa Inter qualora dovesse muoversi persino Andrè Onana dopo appena una stagione in nerazzurro. Idea di scambio per Vicario

La porta dell’Inter è stato tanto chiacchierata la scorsa stagione, quando si è visto un Samir Handanovic in calo ed in difficoltà rispetto agli anni d’oro in maglia nerazzurra. La scorsa estate quindi il club ha deciso di affidarsi ad Andrè Onana, arrivato a zero.

Dopo una manciata di partite l’estremo difensore camerunense ha saputo ritagliarsi il suo spazio, scalzando il più esperto collega sloveno per ciò che concerne la titolarità, e imponendosi anche su buoni livelli di rendimento. La prima annata di Onana all’Inter è certamente positiva, al netto dei tanti gol subiti e delle problematiche di squadra. Prestazioni quelle dell’ex Ajax che lo pongono anche sotto i riflettori in ottica calciomercato in quanto, come anticipato da Interlive.it, il Chelsea ha inserito il nome dell’interista sulla lista per il dopo Mendy visto che il senegalese è fuori dai piani del club londinese. Onana dal canto suo sta bene a Milano e nel club meneghino ma il fascino della Premier resta, anche perchè oltre ai ‘Blues’ interesserebbe anche a Tottenham e Manchester United, che devono rimpiazzare rispettivamente Lloris e De Gea.

Calciomercato Inter, Vicario tra Premier e Serie A piace a tutti: ipotesi di scambio

Onana sta dimostrando il suo ottimo valore all’Inter, ma in caso di assalto con cessione altrove l’Inter non ha alcuna intenzione di farsi cogliere impreparata. Qualora il camerunense finisse in Premier per 30/40 milioni ci sarebbe già un nome a stuzzicare.

Sarebbe quello di Guglielmo Vicario, che da due anni è tra i migliori portieri in assoluto della Serie A, e che anche in questa stagione ha mostrato le sue straordinarie doti tra i pali, attirando l’attenzione di svariati club.

Su di lui anche Juventus e Roma, ma l’Inter vanta eccellenti rapporti con l’Empoli, in virtù anche di alcuni affari. Marotta potrebbe imbastire una maxi operazione per abbassare la cifra cash che si attesta sui 25 milioni di euro. I nerazzurri potrebbero avere dei jolly spendibili in ottica empolese con alcuni nomi di giovani calciatori impiegabili come contropartite tecniche. Uno è certamente Martin Satriano, che ad Empoli già gioca, mentre altri due nomi intriganti sono quelli di Samuele Mulattieri e Sebastiano Esposito che stanno attualmente giocando rispettivamente a Frosinone e Bari. Il primo in particolare in Serie B ha già realizzato ben 10 gol.