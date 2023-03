INTERLIVE | Tutto confermato: Onana sulla lista del Chelsea

Il portiere camerunese è arrivato in nerazzurro la scorsa estate diventando presto uno dei pilastri della squadra di Inzaghi. Il suo contratto scade nel 2027

Due giorni fa Interlive.it aveva parlato di un possibile ingresso in scena del Chelsea per Andre Onana. Come raccolto in queste ore, i ‘Blues’ hanno effettivamente inserito il nome del camerunese sulla lista per il dopo Mendy. Il 31enne senegalese è fuori dai piani futuri del club di Todd Boehly, ecco spiegata la ricerca di un nuovo portiere.

Per il momento il Chelsea non è andato oltre una richiesta di informazioni, – idem ha fatto il Tottenham, secondo Calciomercato.it – un modo anche solo per ‘tastare’ la disponibilità del ragazzo a trasferirsi a Londra. Onana sta bene a Milano e all’Inter, dove in poco tempo si è preso la maglia da titolare, ma è chiaro che al fascino della Premier sarebbe difficile resistere per chiunque. Vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi, in primis se i londinesi ci proveranno in maniera concreta con una proposta ufficiale all’Inter. La quale, ovviamente, non è nelle condizioni di poter dire di no a prescindere. Peraltro il ventiseienne è stato preso a zero, commissioni escluse, dunque Zhang e soci avrebbero la possibilità di realizzare una corposa plusvalenza.

Onana: “Non potevo mai immaginare di diventare un giocatore dell’Inter”

Onana è reduce da una grande prestazione contro il Porto. Al ‘Do Dragao’, nei minuti finali, ha tenuto la porta blindata consentendo a Inzaghi di staccare il pass per i quarti. A Oporto il classe ’96 scuola Barcellona è diventato il portiere con più parate (39) in questa Champions League. “Abbiamo dimostrato cuore e carattere – ha detto martedì sera subito dopo la qualificazione. Quando lavoriamo tutti uniti è difficile prendere gol”.

“Da piccolo non potevo mai immaginare di diventare un giocatore dell’Inter – le sue parole sempre a ‘Inter Tv’, ma nel corso della puntata di ‘FootSteps’ – Il mio sogno è iniziato lì, quando giocavo a calcio con i miei amici e tutti sognavamo un futuro migliore. Milano e l’Italia mi piacciono molto – ha sottolineato – Mi piace la storia, l’impero romano e le persono che ho incontrato mi hanno colpito”. Con l’Inter si è legato fino a giugno 2027, il suo futuro può quindi essere davvero in nerazzurro. Mercato (Chelsea) permettendo…