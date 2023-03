INTERLIVE | Conferme totali: Dumfries dice addio

Il terzino olandese è destinato a lasciare l’Inter nel prossimo calciomercato estivo dopo sole due stagioni. L’arrivo a Milano nel 2021, dopo la cessione di Hakimi, per 15 milioni bonus inclusi

I prossimi tre mesi dovrebbero essere gli ultimi di Dumfries da calciatore dell’Inter. Da tempo la dirigenza nerazzurra ha scelto l’olandese per fare cassa e ‘finanziare’ in parte la prossima campagna acquisti estiva. Il club di Zhang lo avrebbe ceduto volentieri già a gennaio, soltanto che nessuna società – inglese soprattutto – si è fatta avanti con una offerta concreta e vantaggiosa.

Dopo il Mondiale in Qatar, nel quale l’olandese ha effettivamente giocato una gran partita – agli ottavi contro gli Stati Uniti – il numero uno interista nonché Marotta e Ausilio credevano/speravano nell’arrivo di qualche super offerta per il cartellino dell’ex calciatore del PSV. 60 milioni? Anche 50 o 45 sarebbero andati più che bene all’Inter, la quale nel 2021 ne spese appena 15 (bonus inclusi) per portarlo ad Appiano. Rafaela Pimenta ci ha provato in tutti i modi, tenendo vari colloqui in Inghilterra senza però ottenere nulla.

Il Chelsea, che appariva il favorito, ha chiuso per Malo Gusto; il Tottenham per Pedro Porro; il Manchester United ha invece rinviato a giugno l’acquisto di un laterale destro. Non a caso sono proprio i ‘Red Devils’ gli interlocutori ad oggi più credibili per una operazione Dumfries. Ten Hag, suo connazionale, lo apprezza seppur allo stato attuale il numero 2 nerazzurro non pare essere la primissima scelta.

In ottica cessione non aiuta certo il negativo se non pessimo rendimento (condizionato da qualche problema fisico e forse anche dalla questione futuro) di Dumfries in questa stagione. Specie dopo Qatar 2022, con il classe ’96 che ha perso pure il posto da titolare a vantaggio di Darmian. Di recente è tornato dal 1′ ‘grazie’ ai problemi fisici di Skriniar che hanno obbligato Inzaghi ad arretrare Darmian nei tre di difesa.

Dumfries si è deprezzato: l’olandese molla la Pimenta

Il prezzo di Dumfries si è fortemente deprezzato. Oggi già 30 milioni potrebbero essere considerati tanti dai potenziali acquirenti, e allo stesso tempo consoni ad una vendita dai dirigenti di viale della Liberazione che anche nel prossimo mercato avranno le mani quasi legate.

Dumfries stesso ragiona probabilmente su un addio, con l’intento di compiere un salto di qualità sia economico (ora guadagna 2,5 milioni netti) che sportivo. A tal proposito, a Interlive.it sono arrivate conferme circa la sua decisione di cambiare agente. Il ventiseienne nativo di Rotterdam ha davvero mollato la Pimenta per affidarsi alla Wasserman, agenzia di stampo mondiale ben ramificata nei principali campionati europei. Anche in Premier, che rimane la sua probabile destinazione in caso di addio all’Inter.