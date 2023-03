L’Inter batte tutti: “Zanetti ha un accordo col padre”

Quando si tratta di campioni argentini, l’Inter può sempre giocarsi la carta del vicepresidente. Pare che Zanetti abbia già l’accordo col padre di un ragazzo che interessa moltissimo ai nerazzurri

“Retegui andrà all’Inter. Zanetti ha un accordo col padre“, ha dichiarato Fabio Santini ai microfoni di calciomercato.it in onda sul canale Twitch TVPLAY. Il giornalista è sicuro che l’oriundo abbia già rifiutato le offerte di grandi club per aspettare una proposta da parte dei nerazzurri.

Che l’Inter segua il ventitreenne del Tigre Mateo Retegui è un dato di fatto. Baccin gli sta sempre dietro: lo ha visionato in Argentina e poi a Malta, nel corso dell’ultima partita disputata con la maglia della nazionale italiana. A Malta c’era anche il padre del ragazzo, il suo manager, un ex campione olimpico di hockey su prato, con cui l’Inter ha contatti già da qualche mese.

Secondo Santini il padre di Retegui avrebbe promesso le prestazioni del figlio a Javier Zanetti già in tempi non sospetti. Anche oggi, secondo il Corriere dello Sport, dovrebbe esserci stato un altro incontro tra il signor Retegui e un emissario della dirigenza interista. C’è solo un ostacolo alla chiusura della trattativa: la convocazione nazionale ha già fatto salire il prezzo, e fatto aumentare la concorrenza.

“Nel 2022 aveva già avuto delle offerte da diverse squadre europee come Lipsia, Atletico Madrid e Villarreal“, ha spiegato Santini. “Il papà però, che è il suo manager, ha frenato le trattative perché era in contatto con Zanetti che gli ha assicurato il suo acquisto. L’Inter lo prenderà al posto di Lukaku di cui non riscatterà il prestito, lasciandolo tornare al Chelsea”.

Zanetti ha un accordo con il padre di Retegui: il punto della situazione

Zanetti potrebbe dunque essere la chiave di volta per portare il centravanti italo-argentino in Italia. Il ragazzo, di proprietà del Boca e in prestito al Tigre, ha però un prezzo in rialzo che spaventa l’Inter. Il Tigre, in forza di un’opzione di acquisto, potrebbe riscattarlo dal Boca per 18 milioni e poi girarlo all’Inter per 23. E, se le cose andassero così, i nerazzurri potrebbero dimezzare la spesa cedendo al Tigre il cartellino di Colidio. In Argentina il giovane tesserato dell’Inter è considerato un campione (fa coppia proprio con Retegui), e ha parecchi estimatori.

Dovendo invece contrattare direttamente con il Boca l’affare potrebbe complicarsi. E questo nonostante il lavoro di mediazione di Zanetti. Intanto, sempre a proposito di Pupi, qualcuno ha tirato fuori la storia secondo cui l’ex capitano nerazzurro starebbe lavorando per portare Messi a zero a Milano.

“Una bufala spaventosa“, ha chiosato a tal proposito Santini. “Io l’ho trovata divertente. In realtà Lionel Messi ha due obiettivi: lasciare il PSG, il cui spogliatoio è pieno di vipere, e andare in un campionato ricco come quello arabo o l’MLS del suo amico Beckham, a un altro Inter quello di Miami”.

Per Messi c’è poi sempre l’opzione Barcellona. I catalani vorrebbero riabbracciarlo. Ma mancano i fondi per garantirgli un ingaggio adeguato. All’Inter uno come Messi non potrebbe essere pagato nemmeno per un mese. Questa è l’amara verità. E lo sa meglio di tutti proprio il nostro Javier, che del club è il vicepresidente.

Meglio puntare sul giovane oriundo, che non è l’ultimo arrivato. Il ragazzo è il capocannoniere della Liga Profesional argentina 2022 con 19 reti ed è pure attuale capocannoniere della Liga Profesional 2023 con 6 goal. Mica così male.