Altro che Kessie, Marotta fiuta l’affare: nuovo scambio con Brozovic

Inter pronta a scaricare ‘Epic Brozo’. Scambio alla pari in arrivo ma niente ivoriano per i nerazzurri. Si prova ad ingaggiare un Campione del Mondo

Duole dirlo, ma l’addio di Marcelo Brozovic dall’Inter è, oramai, una banale questione di tempo. Negli ultimi tempi è, infatti, venuto meno qualcosa tra il croato e i nerazzurri e questo ha fatto sì che l’ex Dinamo Zagabria finisse immediatamente sul mercato.

Pesano, e non poco, gli infortuni patiti dal classe ’92 in quest’annata: stop che, di fatto, hanno tenuto il croato ai box, praticamente, per oltre mezzo girone d’andata. Tra mille difficoltà, però, l’Inter ha saputo trovare la chiave al tutto ed è per questo che, nella persona di Simone Inzaghi, ha inserito Hakan Calhanoglu lì in mediana (scelta più che ripagata). Il turco ha, non a caso, risposto presente sin da subito e questo ha fatto sì che si arrivasse a pensare di poter fare a meno di Brozovic anche in vista del futuro.

Dietro all’ex Milan, per dipiù, c’è anche un giovane di grandi speranze come Kristjan Asllani: giocatore su cui i nerazzurri, a partire dalla prossima stagione, proveranno a puntarci su a tutti gli effetti. Non è finita qui. In tanti si ricorderanno, inoltre, il comportamento adottato da ‘Epic Brozo’ nella rifinitura che si tenne alla vigilia della gara contro il Porto (dove il croato manifestò più di qualche atteggiamento scherzoso che, di fatto, non venne per niente digerito dallo staff tecnico nerazzurro).

Insomma, l’Inter ha oramai fatto la propria scelta ed è per questo che è, già nella prossima estate, che può consumarsi il divorzio tra il ‘maestro di cerimonie’ e la ‘Beneamata’. Inizialmente si era pensato ad uno scambio con Franck Kessie, ma viste le attuali premesse – con l’ivoriano che salvo clamorosi ribaltoni resterà al Barcellona anche il prossimo anno – ecco che, di conseguenza, potrebbe sorgere fuori una nuova idea di scambio alla pari, sempre dalla Spagna, ma questa volta con un neo Campione del Mondo.

Calciomercato Inter, prende quota lo scambio Brozovic-De Paul: è questo lo scenario che mette d’accordo tutti

Le 19 presenze stagionali raccolte in Liga da De Paul certificano, ulteriormente, il fatto che ‘Don Rodrigo’ e Simeone, in quest’ultimo anno e mezzo, non hanno mai e poi mai instaurato un vero e proprio feeling.

Nel 4-4-2 del ‘Cholo’, infatti, l’ex centrocampista dell’Udinese fatica a trovare la giusta attitudine ed è per questo che il tecnico argentino gli preferisce, spesso e volentieri, Koke e Witsel. In vista della prossima stagione poi, dove in Spagna danno ormai per certo il rinnovo di Simeone assieme ai ‘Colchoneros’, l’Atletico Madrid è ora come ora alla ricerca di nuovi ed ulteriori rinforzi in mediana. In tal senso, occhio al nome di Brozovic: giocatore per cui gli spagnoli potrebbero arrivare a proporre un tentativo di scambio con De Paul. Per il resto, anche l’Inter nutre particolari apprezzamenti per ‘Don Rodrigo’, sin da sempre vecchio pallino di Ausilio.