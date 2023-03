In pole per il dopo Inzaghi: incontro per la firma

Appuntamento fissato alla prossima settimana. In ballo c’è la firma che potrebbe consentirgli o meno di raccogliere l’eredità del tecnico piacentino. Le novità

In una stagione che appare, oramai, compromessa in malo modo, l’Inter deve provare a, come si suol dire, ‘salvare il salvabile’. L’obiettivo da parte dei ragazzi di Inzaghi dev’essere, non a caso, quello di tirare dritto sino al termine di quest’annata facendo una sola ed unica cosa.

Ad essere sinceri, infatti, ciò a cui l’intera truppa nerazzurra deve puntare non è altro che il secondo posto in campionato: unito, inoltre, al traguardo Champions. Perlomeno in Europa, l’Inter è riuscita ad andare oltre le proprie aspettative, cosa che invece non ha fatto in Serie A. Su questo l’intera dirigenza della ‘Beneamata’ era stata alquanto chiara: “Inzaghi non è a rischio e resterà l’allenatore dell’Inter sino al termine della stagione, siamo contenti di quello che sta facendo” – aveva detto Beppe Marotta in un’intervista non troppo lontana.

Per intenderci, ciò che l’attuale ad nerazzurro voleva ribadire, era il fatto che, anche in virtù delle pochissime risorse economiche che la società possiede, si sarebbe arrivati a fare affidamento sul tecnico piacentino sino a fine anno, per poi fare tutte le dovute valutazioni in estate. Difficilmente, infatti, Inzaghi resterà a sedere sulla panchina nerazzurra anche nella prossima stagione ed è proprio per questo che Zanetti &co hanno già incominciato a prendere in considerazione tutta una serie di candidature.

Tra queste, fatta eccezione per i nomi di De Zerbi, Juric e tutti gli altri, rientra anche quello di Thiago Motta: profilo che, attualmente, resta in pole. Attenzione, però, in quanto c’è il Bologna – sua attuale squadra – che, proprio per via dei risultati conseguiti nell’ultimo arco di tempo, punterà ad ottenere il sì per il prolungamento di contratto del tecnico italo-brasiliano: scenario a cui l’Inter deve stare particolarmente attenta.

Calciomercato Inter, Motta in pole per il dopo Inzaghi ma il Bologna vuole il rinnovo: lo scenario che inquieta i nerazzurri

Negli sgoccioli della prossima settimana è, infatti, in programma un nuovo incontro tra Thiago Motta e il presidente del Bologna, nient’altro che Joey Saputo, per incominciare a discutere a proposito dell’eventuale prolungamento di contratto del tecnico degli emiliani.

La volontà da parte dei rossoblù è, non a caso, quella di continuare il proprio percorso di crescita, intrapreso qualche mese fa, assieme a Thiago Motta. Tutto questo lo si deve agli ottimi cambiamenti apportati da parte dell’ex allenatore dello Spezia, tra le tante cose ex nerazzurro, che è stato in grado di portare momentaneamente il Bologna al nono posto in classifica, con ben 37 punti all’attivo, al pari di Fiorentina e Torino.

Ad oggi, il contratto che vede legati assieme Thiago Motta e gli emiliani ha data valida sino a giugno 2024 e, in quell’accordo sottoscritto un po’ di tempo fa, non vi è presente alcuna clausola rescissoria: motivo per cui Saputo e compagnia punteranno ad ottenere il sì da parte del tecnico classe ’82 per il rinnovo di contratto sino al prossimo 2025. In tal senso, l’Inter deve correre ai ripari e restare, perciò, in allerta a qualsiasi tipo di scenario.