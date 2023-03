Ritorno clamoroso e colpo Dybala: “Come pedina di scambio”

Il ritorno clamoroso potrebbe non essere quello di Antonio Conte. Nelle ultime ore sta riprendendo slancio l’ipotesi di un ritorno di fiamma fra l’Inter e un suo eroe del passato

Qualcuno ha pronunciato ancora il nome di José Mourinho, e probabilmente invano. Per molti interisti il gioco è irrispettoso: una bestemmia che fa male al cuore e dà il via a pericolose suggestioni. Un clamoroso ritorno dello Special One all’Inter ha senso? Secondo il giornalista Fabio Santini sì. E con Mourinho a Milano potrebbe anche tornare in voga il nome di Paulo Dybala.

Dybala e Lukaku sono stati i veri protagonisti della scorsa sessione estiva di calciomercato. E potrebbero tornare a dominare anche la prossima. Cosa succederà all’Inter a giugno non è ancora chiaro a nessuno. E non si sa neppure se José Mourinho continuerà ad allenare la Roma. A Calciomercato.it, in onda sul canale Twitch di Tv Play, Fabio Santini ha però parlato apertamente del clamoroso ritorno del portoghese in nerazzurro.

Fabio Santini, giornalista spesso intervistato nella trasmissione Tv Play, ha parlato del futuro della coppia Dybala-Mou lontano da Roma e di come si comporterà l’Inter con Romelu Lukaku.

Il ritorno clamoroso di Mourinho e il colpo Dybala

Con un’indiscrezione a sorpresa Santini ha ecovato un ritorno a Milano di Mourinho e di un nuovo assalto di Marotta per Dybala. L’argentino, com’è noto ha una clausola da 20 milioni per l’Italia e da 12 milioni per l’estero. L’ad dell’Inter potrebbe approfittarne: non ha mai smesso di pensare a Dybala in nerazzurro. “Dybala può lasciare la Roma soprattutto se se ne va Mourinho“, ha detto Santini. E secondo il giornalista, Dybala potrebbe essere accompagnato in nerazzurro proprio dal suo attuale allenatore.

Se il portoghese dovesse tornare ad Appiano, per sostituire Inzaghi, Dybala potrebbe sposare con un anno di ritardo la causa interista. “Mou si porta Dybala, che piace da sempre a Marotta. Aveva chiuso per lui“, ha sottolineato Santini, “ma poi Zhang non diede il via libera, perché Inzaghi ha preferito puntare su Lukaku”.

E Lukaku, appunto? Che fine farà? “Il belga non verrà confermato in nerazzurro“, ha annunciaro il giornalista. “Lukaku tornerà al Chelsea e molto probabilmente verrà utilizzato come pedina di scambio a livello internazionale. In Italia so che ci pensa la Juventus, anche se il preferito per sostituire Vlahovic resta Hojlund. Attenzione anche a Mou-Dybala al Real Madrid. Lo Special One è un pallino di Florentino Perez e Ancelotti è sempre più vicino al Brasile“.

Romelu Lukaku è stato fra i grandi flop di Qatar 2022 e una delusione in Serie A. Tornato in Italia in condizioni non ottimali, ha giocato poco e inciso ancora meno. In Qatar ha fatto disperare i tifosi con gli errori sottoporta nella partita decisiva dei gironi contro la Croazia. Ma ora, con il nuovo tecnico Domenico Tedesco, Lukaku sembra aver recuperato smarto e forza: è partito alla grande con tre reti nella partita d’esordio contro la Svezia. Finalmente una prova incoraggiante, che ha fatto ricordare agli interisti lo strapotere con cui il belga spaccava le partite qualche anno fa.

Eppure Marotta e Ausilio si sono mossi per cercare di anticipare il colpo Retegui. Una trattativa che sembra mettere in chiaro l’intenzione di non puntare più su Lukaku. Il belga tornerà al Chelsea, lo ha già annunciato lo stesso Marotta e probabilmente non verrà richiamato in prestito dall’Inter.

Lukaku piace a Mourinho, pronto a chiedere il centravanti alla Roma in caso di permanenza. Piace pure a De Laurentiis, che nelle ultime ore, si era interessato come Marotta a Retegui. Il Napoli teme di perderei Osimhen, e Lukaku potrebbe essere il sostituto a basso costo per rimpiazzare il nigeriano.