Altro che Inter, raggiunto un accordo col Barcellona

Il calciatore avrebbe siglato un pre-accordo con il club catalano per la prossima stagione, beffa Inter ma quanti interrogativi sulla questione monte ingaggi

La fine della stagione giunge inesorabile così come la sessione estiva di mercato, scenario attesissimo da numerose società di caratura internazionale per completare alcune delle operazioni più interessanti dell’annata sportiva. Anche l’Inter è tra quelle, pronta a colmare alcuni vuoti d’organico che inevitabilmente si troverà ad affrontare.

La dirigenza nerazzurra non è soltanto concentrata sul reparto offensivo, con le ormai certe uscite di Romelu Lukaku di rientro al Chelsea dal prestito annuale e Joaquin Correa non ritenuto indispensabile per il prossimo progetto tecnico; anzi l’amministratore delegato Giuseppe Marotta non vuole perdere le speranze nella caccia al difensore centrale ideale a coprire la partenza di Milan Skriniar, promesso al Paris Saint-Germain. Oltre ai tanti profili finora sondati, come Chris Smalling e Victor Lindelof, l’Inter avrebbe seguito attivamente nelle scorse giornate anche le prestazioni di Inigo Martinez, roccioso centrale di proprietà dell’Athletic Bilbao con cui è prossimo alla scadenza.

Calciomercato, Martinez al Barcellona: così si difendono le pretendenti

Il calciatore spagnolo, fresco di convocazione nella Nazionale maggiore, è uno dei prospetti più interessanti della prossima sessione estiva perché offre grande esperienza a una buona duttilità nel reparto arretrato. Esattamente il profilo che stuzzica le attenzioni di Simone Inzaghi, desideroso di non ripetere la triste striscia negativa di reti subite in questa stagione. L’unico intoppo che si frappone tra Inigo Martinez e l’inter, tuttavia, è rappresentato dal Barcellona di Xavi.

Il club catalano, a detta del giornalista Gerard Romero, avrebbe già raggiunto un pre-accordo con il calciatore per il suo trasferimento a parametro zero la prossima estate. Ciononostante, per via dei grandi tumulti che stanno investendo i ‘Culers’ nelle ultime ore a seguito del superamento del monte ingaggi, la dirigenza blaugrana dovrà rivedere le proprie aspettative. Ci sarà da sistemare la delicatissima e prioritaria questione Gavi, declassato a ‘canterano’ dalla Prima Squadra in quanto ritenuta nulla la sua precedente registrazione con contratto da professionista – e relativa clausola monstre da un miliardo di euro – oltre a quella relativa a tutte le possibili operazioni in entrata che il club non potrà finalizzare a meno di modificare gli ingaggi in squadra. Questa notizia, da un lato, potrebbe favorire l’assalto definitivo dell’Inter e di altre superpotenze europee alle calcagna, fra cui anche il Napoli ormai sulla cresta dell’onda tra Serie A e Champions League. Nel caso in cui invece il Barcellona dovesse avere la meglio, è probabile che la dirigenza possa girare Martinez in prestito per ovviare alla registrazione del suo ingaggio per la prossima annata. Una soluzione soltanto temporanea, però, che non risolve affatto il grosso deficit raggiunto.