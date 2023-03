Incubo Nazionali, Inzaghi ‘trema’: “È stiramento”

Il tecnico nerazzurro rischia di perdere uno dei titolarissimi della sua Inter anche in vista della doppia sfida di Champions col Benfica

Per la sfida di sabato in casa della Fiorentina, Simone Inzaghi ha quasi recuperato del tutto Bastoni e Gosens. Ieri su Instagram, il difensore al centro delle voci di mercato per la questione rinnovo ha ‘ufficializzato’ il ritorno in gruppo un paio di settimane dopo l’infortunio. Ma per il tecnico non ci sono solo belle notizie. Soprattutto in chiave doppia sfida di Champions col Benfica preoccupano non poco le condizioni di Skriniar e Hakan Calhanoglu.

Il difensore è sempre alle prese con il problema alla schiena, anche se l’Inter fa filtrare un po’ di ottimismo perlomeno in rapporto a quanto detto dal medico della Nazionale slovacca. Il dottor Fegyveres ha parlato apertamente di “danni al disco intervertebrale” e qualcuno vicino al calciatore ha addirittura paventato una chiusura anticipata della stagione. I maligni sostengono dietro ‘consiglio’ del Paris Saint-Germain, che al classe ’95 ha garantito un contratto superiore ai 10 milioni a stagione bonus inclusi. I francesi, giustamente, tengono molto al lavoro investimento. L’Inter e Inzaghi proveranno comunque a recuperarlo almeno per la sfida d’andata col Benfica, o per quella di ritorno.

Calhanoglu è invece l’allarme di queste ore. Ieri il turco è uscito al 38′ della sfida con la Croazia per un problema muscolare.

Ct Turchia ‘spaventa’ l’Inter: “Stiramento all’inguine per Calhanoglu”

Nella giornata di oggi è previsto il rientro a Milano del regista nerazzurro. Entro domattina svolgerà degli esami strumentali per conoscere la reale entità dell’infortunio rimediato in Nazionale.

Vediamo se verrà confermata la diagnosi del Ct della Turchia, una diagnosi senz’altro non positiva per il calciatore e la stessa Inter. A ‘NTV Spor’ Stefan Kuntz ha infatti detto che l’ex Milan ha rimediato “uno stiramento all’inguine“. Calhanoglu salterà sicuramente la Fiorentina. Dovesse trattarsi davvero di stiramento, anche il match con la Juventus di Coppa Italia. E, ovviamente, sarebbe a rischio quantomeno per l’andata col Benfica in quel di Lisbona.

Calhanoglu, tutto fatto per il rinnovo

Calhanoglu è uno degli ‘intoccabili’ di Inzaghi. Lo è diventato con l’infortunio di Brozovic e il conseguente passaggio al ruolo di regista della squadra, interpretato a grandi livelli specie in campo europeo.

L’Inter punta molto sul turco anche per il futuro, come conferma l’accordo per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. Pratica conclusa, con il numero 20 che si legherà ai nerazzurri fino a giugno 2027 vedendo aumentare il suo stipendio fino a circa 6 milioni di euro.