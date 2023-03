“Chiesti 30 milioni”: affare clamoroso, incontro anti-Inter

L’Inter potrebbe perdere di vista uno degli obiettivi di centrocampo maggiormente desiderati in Serie A, la Lazio lancia la prima mossa

Il reparto di centrocampo dovrebbe essere l’unico a subite meno perdite al termine della stagione. La speranza, infatti, è che l’Inter possa riuscire a trattenere anche Marcelo Brozovic almeno per un’altra stagione nonostante siamo molto intense le voci di un trasferimento in Premier League. Certo è che oltre Roberto Gagliardini, sia Nicolò Barella che Hakan Çalhanoğlu dovrebbero restare lì dove sono senza possibilità alcuna per le pretendenti di metterci le mani sopra. Paola di Giuseppe Marotta, ormai impegnato giorno e notte sui prossimi affari che caratterizzeranno il mercato estivo in fase di delineazione.

Al posto del mediano, in ogni caso, potrebbe tornare utile proprio l’apporto del turco riadattato da Simone Inzaghi nel corso della stagione attuale; mentre per turnover potrebbe restare Kristijan Asllani a meno che la dirigenza non ragioni diversamente in chiave prestito altrove. Qualora però l’uscita di Brozovic prendesse ulteriormente quota, allora anche Piero Ausilio potrebbe essere mobilitato per tornare a pressare forte uno degli obiettivi che più avevano stuzzicato le big italiane in passato: Davide Frattesi.

Calciomercato, la Lazio affonda il colpo Frattesi: anche l’Inter superata

Il centrocampista del Sassuolo, grande trascinatore dei neroverdi in campionato, ha dimostrato ancora una volta la sua elevatissima appetibilità. Secondo le cifre esposte da ‘Il Messaggero’, Frattesi sarebbe valutato almeno 30 milioni di euro dalla società emiliana che non vorrà certamente scendere a compromessi con nessuna delle pretendenti. Sebbene l’Inter possa fungere da calamita promettendo al calciatore lo scenario europeo, anche la Juventus non gli ha mai tolto gli occhi di dosso. E con la Roma di José Mourinho che scalpita per poter ‘riaccogliere’ in squadra uno dei figli della Capitale, a tessere i fili dell’operazione di trasferimento potrebbe essere in realtà la Lazio di Claudio Lotito.

Il patron delle ‘Aquile’, infatti, avrebbe messo in conto non soltanto l’affondo per Piotr Zielinski del Napoli ma anche del centrocampista romano. Settimane addietro vi fu un incontro detto ‘segreto’ – e poi ripetuto di recente – per concludere il rinnovo di contratto di Danilo Cataldi, ma quasi certamente s’è parlato anche della situazione Frattesi. Lui che piace particolarmente a Maurizio Sarri per le qualità tecniche di cui dispone. Nel caso in cui l’operazione dovesse andare a buon fine, l’Inter dovrebbe quindi valutare altri profili da annettere al progetto sportivo di Inzaghi. Anche l’ipotesi di reintegro di Giovanni Fabbian, oggi in prestito alla Reggina, comunque, non è da escludere.