Nuovo annuncio Conte-Inter: triennale e due-tre acquisti

Dichiarazione a sorpresa su quel ritorno di fiamma tra Conte e l’Inter. Svelato lo scenario che fa sognare i tifosi nerazzurri, ma la situazione non promette bene

Reo di essersi appena separato dal Tottenham, club a cui ha recentemente detto addio tramite buonuscita, Antonio Conte ha ora tutto il tempo necessario per recuperare nuove ed ulteriori energie fisiche e psicologiche, per poi incominciare a pensare al da farsi.

In vista dell’estate, infatti, il suo nome è nuovamente iniziato a spopolare, da punto e accapo, in Italia: venendo, di fatto, accostato a tutta una serie di club militanti in Serie A. Non solo la Juventus, società con cui ha avuto a che fare sia nelle vesti di calciatore che da allenatore, quello del tecnico leccese è un profilo che, a detta di molti, è ora come ora finito per far gola a diversi collettivi. Fatta eccezione per Milan e Roma, in tanti sono finiti per alludere ad una sua nuova esperienza all’Inter.

Continua, infatti, a resistere la suggestione Conte per la panchina nerazzurra che verrà. Dopo aver trascorso quel biennio che l’ha visto protagonista, da dietro le quinte, sul manto erboso del ‘Meazza’, sia in Italia che a maggior ragione in Europa, danno ormai per fattibile il ritorno dell’ex Tottenham a Milano. Parliamoci chiaro, però: oltre alla rottura nutrita assieme alla dirigenza nerazzurra una volta lasciata la Lombardia, quello tra Conte e l’Inter resta, senz’alcun ombra di dubbio, un matrimonio 2.0 che, ad ora, non s’ha da fare.

E’ vero, più della metà dei tifosi interisti continuano a sperare in un suo riapprodo all’Inter…Anche se, vista la precaria situazione economica con cui i nerazzurri continuano a restare alle prese, la pista che riconduce al profilo dell’ex Juve è, momentaneamente, da considerarsi impercorribile. Non c’è solamente il nodo dell’ingaggio, bensì il fatto che, in caso di ritorno a Milano, la ‘Beneamata’ non potrebbe minimamente permettersi di garantirgli un mercato da sogno (cosa che, invece, i nerazzurri avevano fatto in quel biennio e che ha poi portato gli stessi a tutta questa serie di conseguenze). Insomma, non ci sono proprio i margini per questa cosa. C’è qualcuno, però, che la pensa in maniera del tutto differente.

Cassano si sbilancia: “Ve lo dico io, Conte tornerà all’Inter a 7-8 milioni l’anno. Con 2-3 acquisti rivince lo scudetto”

Nel corso della live della ‘Bobo Tv’, condotta qualche giorno fa sul web assieme agli amici Nicola Ventola, Bobo Vieri e Lele Adani, l’ex nerazzurro Antonio Cassano ha preso parola per poter dire la propria in merito alla situazione Conte-Inter: alludendo, di fatto, ad un ritorno di fiamma tra lui e i nerazzurri.

“Conte a 7-8 milioni di euro a stagione ritorna all’Inter. Una volta presa la buonuscita dal Tottenham, basterebbe fargli 3 anni di contratto. Lui è andato via solamente perché voleva prendere 15 milioni all’anno, è un furbacchione. Ora tornerà in Italia, prenderà una squadra che ha fatto malissimo in queste ultime due stagioni e che deve perciò ripartire. Ve lo dico io: con due/tre nuovi acquisti rischia di vincere nuovamente il campionato. E’ uno bravo lui e che sa come ci si deve muovere quando non ci sono i campioni. Farà di tutto per far restare Lukaku“.

Lo abbiamo già anticipato: ad oggi quello tra Conte e l’Inter resta un ritorno più che complicato, per non dire impossibile, anche se – fatta eccezione per Cassano – c’è un altro ex calciatore del passato, allenato da lui stesso, che non nutre dubbi sulla possibilità di rivederlo a Milano o, in via alternativa, a Torino.

Giaccherini ammette: “Inter e Juve piste più concrete per Conte. Sulla Roma dico che…”

L’ex centrocampista Emanuele Giaccherini, quest’oggi opinionista sportivo, è intervenuto in diretta ai microfoni di ‘Sportitalia’ per dire la propria sulla situazione Conte.

“Penso che stia cercando serenità, ha bisogno di staccare un po’. Ha avuto anche problemi di salute ed è uno che spende tanto a livello fisico e mentale. L’ultima volta che l’ho visto è stato ad agosto, ero a Londra per vacanze e avevo già notato molta stanchezza in lui. Quanto a Inter e Juve continuo a pensare tutt’ora che siano queste le due possibilità più concrete per il suo futuro. A Roma dovrebbe ripartire quasi da zero. Lui vuole avere le giuste garanzie per vincere e Inter e Juve sono sicuramente più pronte”.

Volpi a Tv Play: “Vedo Inter, Juve e Roma già pronte all’assalto per Conte. Il Tottenham non gli ha fatto bene”

A distanza di un po’ di tempo dalle parole rilasciate da Cassano e dallo stesso Giaccherini, sono giunte poi anche quelle di Jacopo Volpi, attuale vice direttore di ‘Rai Sport’ che, una volta intervenuto ai microfoni di ‘Calciomercato.it‘ in onda su Tv Play, ha dato il proprio parere a riguardo.

“Il recupero accelerato per tornare in panchina non gli ha fatto bene. E’ andato via con molta fretta dal Tottenham ed è lì che l’ho visto stressato. Non lo considero un allenatore da Nazionale, ma credo che presto potrebbe rimettersi in gioco in un club in grado di fargli recapitare un’offerta importante. Penso che questa proposta potrebbe giungergli da Juventus, Inter e forse anche la Roma in caso di addio di Mourinho. Non penso che vada altrove, credo che abbia troppa voglia di calcio per fermarsi”.