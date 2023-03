Bianconero il dopo Mkhitaryan: 25 milioni per battere Milan e Napoli

L’Inter mette nel mirino un centrocampista della A. Può essere lui il degno erede dell’armeno. I nerazzurri provano ad anticipare le altre due big italiane

C’è aria di cambiamento in casa Inter. Nonostante ci sia ancora 1/3 di stagione da giocare, infatti, i nerazzurri provano a mettere le mani avanti e volgono, di conseguenza, il proprio sguardo già in vista della prossima annata.

Tante, tantissime le modifiche che Marotta e Ausilio dovranno apportare alla propria rosa nel corso dell’estate che verrà. A prescindere da chi siederà su quella panchina, con Inzaghi che salvo clamorosi ribaltoni dovrebbe dire addio a fine stagione, l’Inter verrà di fatto rivoluzionata. No, non si guarda solamente alla difesa e all’attacco, ma anche al vero e proprio motore di una qualsiasi squadra di calcio, ossia il centrocampo. Di nomi ne sono stati fatti ultimamente, a cominciare da quello di Franck Kessie.

L’ivoriano è, oramai, un dichiarato obiettivo da parte dei nerazzurri, anche se qualcosa rischia di poter andare clamorosamente storto. Il Barcellona rischia seriamente, infatti, di non poter compiere alcun investimento sul mercato nel corso della prossima finestra di calciomercato estiva, dove ad averlo annunciato è stato lo stesso presidente della Liga, Javier Tebas. A prescindere da questo, però, è anche vero che negli ultimi tempi l’ex Milan si è praticamente preso il Barça.

Il classe ’96 è entrato sempre più in confidenza con gli schemi di Xavi, tecnico che nelle ultime uscite gli ha concesso di mettere importanti minuti nelle gambe. Qualità e sostanza messe al servizio della propria squadra, con lo stesso Kessie che ha, tra l’altro, deciso il ‘Clasico’ allo scadere con la rete che ha valso il 2-1 finale. Per il resto, non si può far altro che ammetterlo: l’Inter punterà ad inserire in estate un po’ di muscoli in mediana. Recentemente si è pensato a Yunus Musah del Valencia, nome che resta tutt’ora vivo. Nel frattempo, però, tra le tante opportunità di mercato, c’è n’è una che potrebbe fare realmente comodo ai nerazzurri.

Calciomercato Inter, è Samardzic l’idea per il dopo Mkhitaryan: urgono 25 milioni per strapparlo all’Udinese

Tra le maggiori rivelazioni del nostro campionato, c’è anche quella di Lazar Samardzic: centrocampista che ha messo piede in Serie A circa un anno e mezzo fa e che è, inevitabilmente, riuscito ad attirare il forte interesse da parte di diverse big italiane.

Già 4 reti e 3 assist racimolati in quest’annata dal ‘giocoliere’ di Andrea Sottil. Trattasi di un centrocampista classe ’02, in grado di ricoprire gran parte dei ruoli della mediana e che potrebbe, perciò, far comodo a tante blasonate squadre militanti in Serie A, Inter inclusa. Potrebbe essere lui, non a caso, il nome che l’intera dirigenza nerazzurra potrebbe arrivare ad individuare in futuro per il dopo Mkhitaryan.

Chi potrebbe arrivare a servire l’assist decisivo ai nerazzurri? Sicuramente il suo agente Alessandro Lucci, lo stesso di Joaquin Correa per intenderci. Samardzic è già in orbita della nazionale serba maggiore ed è per questo che possiede già quel minimo d’esperienza internazionale tale da potergli permettere di compiere quel salto definitivo. L’Udinese su questo è già stato chiaro. Base d’asta di 20-25 milioni di euro, dove trova posto anche la forte concorrenza di Milan e Napoli.