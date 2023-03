Marotta non molla Dybala, ma spunta lo scambio alla pari

Il fantasista argentino potrebbe fare un salto all’Inter in un solo caso, eppure su di lui ci sarebbe la fortissima concorrenza spagnola che convincerebbe la Roma

Nove reti e sette assist in venti presenze nel campionato di Serie A vogliono dire soltanto una cosa. Paulo Dybala c’è. Nonostante le voci di un calo prestazionale ad inizio stagione, quando aveva appena lasciato la Juventus dopo anni di vistosa insofferenza dal punto di vista dei risultati personali e di quella mancata centralità nel progetto bianconero che tanto avrebbe voluto avere – complice anche la presenza di Cristiano Ronaldo – il fantasista argentino ha rapito il cuore dei tifosi romanisti dando sfoggio di tutta la sua qualità tecnica, l’inventiva e la fluidità di manovra.

Ora il numero ventuno è profondamente inserito nei meccanismi tattici di José Mourinho e grazie al suo aiuto, lo Special One vorrebbe davvero portare la Roma a giocarsi la qualificazione alla prossima Champions League cercando di arrivare più in fondo possibile alle fasi finali di Europa League quest’anno. Una doppia soddisfazione che permetterebbe al tecnico portoghese di rivalutare anche la sua posizione in panchina: al momento ci sono infatti ancora tanti dubbi sulla sua permanenza e al suo seguito, in caso di rinuncia, potrebbe venir meno anche lo stesso Dybala. Questo scenario, tutt’altro che inverosimile, ammette la presenza dell’Inter alle calcagna dell’argentino per l’ennesima volta dopo anni di inseguimenti e quelle briciole che hanno separato le due parti a non convolare a nozze nella passata sessione estiva di mercato. Per Giuseppe Marotta è una sorta di missione personale: l’ex Palermo è il suo prodotto meglio riuscito e non ha intenzione di farselo sfuggire una seconda volta. I nerazzurri, imbrigliati anche in qualche situazione contrattuale scomoda da dover ancora sistemare, potrebbero però affondare il colpo Dybala facendo i conti con l’Atletico Madrid di Diego Simeone.

Calciomercato, Dybala all’Atletico affare possibile: la carta Simeone

Il ‘Cholo’, sulla cresta dell’onda per l’ottima serie consecutiva di risultati maturata nelle ultime uscite di campionato de La Liga, sarebbe in procinto di restare ancora sulla panchina dei ‘Colchoneros’ e attende nuovi risvolti in chiave organico. Ha voglia di portare l’ennesimo argentino in squadra e vuole farlo con convinzione, strappandolo per 12 milioni di euro dalle grinfie della Roma come riportato nella clausola rescissoria destinata all’estero.

Per agevolare tale opera di trasferimento, però, l’Atletico Madrid potrebbe anche sfruttare il cartellino di Alvaro Morata per convincere la Roma ad uno scambio diretto e senza mezze misure. I giallorossi potrebbero infatti avere bisogno di un nuovo centravanti il prossimo anno, viste le tante pressioni su Tammy Abraham fortemente desiderato ancora una volta in Premier League. Da tutto questa serie di incastri l’Inter ne uscirebbe ovviamente sconfitta.