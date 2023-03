Calendario pazzo: Inter sotto torchio nel mese di aprile

Il club nerazzurro dovrà affrontare una marea di impegni importanti che potrebbero svoltare l’esito della stagione sportiva, tra campionato e coppe

Il calendario dell’Inter finora è stato abbastanza clemente. Del resto ha affrontato un autunno abbastanza sereno, nonostante i risultati maturati non siano stati i migliori della sua storia recente, passando poi l’inverno tra la disputa del Campionato del Mondo – a riposo – e qualche incontro internazionale di rilievo che ha condotto gli uomini di Simone Inzaghi ad entrare questo mese di aprile con la convinzione giusta di poter arrivare sino in fondo al percorso di Champions League.

Ma la massima competizione europea per club non è l’unico scoglio da superare, con lo sguardo fronte Benfica. Il calendario, adesso, parla chiaro. Niente passi falsi. In campionato ci sono le sfide contro la Fiorentina, imminente, e Lazio. In Coppa Italia i nerazzurri se la vedranno con la Juventus – contro cui hanno perso l’ultima uscita in Serie A – per due volte nei due testa a testa di semifinale. Insomma, sembra che ci sia tanto in palio da poter giocare. Chiaro che il sogno Scudetto è ormai infranto ma Inzaghi ambisce comunque ad ottenere il miglior piazzamento possibile in vista della nuova stagione. La qualificazione in Champions deve essere una prerogativa importantissima anche in funzione della salute economica del club.

Campionato e coppe, l’Inter stringe i denti

La questione si complica non soltanto per le sfide che d’ora in avanti l’Inter dovrà affrontare sulla carta, ma anche per la presenza dei calciatori che verranno chiamati a prendervi parte. Al momento, infatti, Inzaghi non può contare sull’aiuto di Calhanoglu, Skriniar e Dimarco tutti fermi ai box per infortunio. Non si tratterà di stop definitivi, ma gli acciacchi sono all’ordine del giorno soprattutto in questo periodo della stagione quando inizia a filtrare molta stanchezza.

A seguire, dunque, il calendario degli impegni dell’Inter nel mese di aprile appena entrato.

1 aprile, Serie A: Fiorentina

4 aprile, andata semifinale di Coppa Italia: Juventus*

7 aprile, Serie A: Salernitana*

11 aprile, andata quarti di finale di Champions League: Benfica*

15 aprile, Serie A: Monza

19 aprile, ritorno quarti di finale di Champions League: Benfica

23 aprile, Serie A: Empoli*

26 aprile, ritorno semifinale di Coppa Italia: Juventus

30 aprile, Serie A: Lazio

* contrassegno delle gare in trasferta