“Li stiamo monitorando”: da Calhanoglu a Skriniar, Inzaghi allo scoperto

Ritorna la Serie A al termine di questa sosta per le Nazionali, con l’Inter che si appresta a mettere nuovamente piede in campo in quel del ‘Meazza’. I nerazzurri devono provare a riprendersi la seconda posizione in classifica e per farlo sarà necessario dover ritrovare la via dei tre punti contro la loro avversaria di domani: nient’altro che la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Di seguito le parole di Inzaghi rilasciate ai microfoni di ‘Inter TV’.

SOSTA NAZIONALI – “Nell’arco di questa settimana e mezzo abbiamo perso Calhanoglu per infortunio. Giocando così tante partite era un rischio di cui andava tenuto conto. C’è dispiacere”.

ASSENZE – “Oltre a Calhanoglu non ci sarà neanche Skriniar e probabilmente nemmeno Dimarco. Sappiamo l’importanza che ha ognuno di loro all’interno della nostra rosa. Ora, assieme al resto dello staff medico, cercheremo di recuperarli nel minor tempo possibile. E’ inutile parlare di quello che è stato, ora guardiamo alla partita di domani”.

BROZOVIC E ASLLANI – “Brozovic è rientrato molto bene dalla sosta per le Nazionali, così come Asllani. Sarà fondamentale avere tutti a disposizione in questo rush finale”.

GARA DI DOMANI – “Arriviamo con tantissima voglia di fare e di dimostrare. Troveremo una squadra forte, motivata e che è in forma. Stanno facendo grandi cose nell’ultimo periodo e stanno andando bene anche in Europa”.

LUKAKU – “Siamo contenti che Romelu sia riuscito a fare così tanti gol in Nazionale in questa settimana e mezzo. Era e resta un giocatore importante per noi, così come tutti gli altri. Sono fiducioso per domani e per fortuna posso contare anche su Lautaro, Dzeko e Correa“.

FIORENTINA – “Lo ribadisco, sappiamo che troveremo un avversario in salute e che vanta a propria disposizione giocatori importanti e che stanno bene anche fisicamente. Tutto dipenderà da noi.”

BASTONI E GOSENS – “Negli ultimi due giorni hanno svolto la seduta d’allenamento integrale assieme al resto della squadra. Mancano ancora altri due allenamenti e cercheremo di portargli assieme a noi nel migliore dei modi, poi spetterà a me fare le scelte”.