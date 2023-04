Aumento del 150%: l’affare che rischia di portare via Calhanoglu

L’Inter si gode Hakan Calhanoglu e si prepara anche a rinnovargli il contratto. Un grande affare per i nerazzurri che dovranno resistere ad eventuali assalti

Tra i migliori colpi degli ultimi anni di casa Inter c’è senza dubbio anche Hakan Calhanoglu, arrivato a parametro zero dal Milan, che ha avuto sin da subito un ottimo impatto sul mondo nerazzurro. Purtroppo per i nerazzurri e Inzaghi si è infortunato in Nazionale e dovrà star fuori circa tre settimane. È a rischio forfait anche per il ritorno di Champions col Benfica…

Gol, assist, ma anche tanta personalità ed una qualità tale che gli ha permesso anche di diventare jolly tattico per Inzaghi nel momento del bisogno, in sostituzione del troppo spesso infortunato Marcelo Brozovic. Un grande colpo a 360 gradi che l’Inter ha tutta l’intenzione di blindare con un pronto rinnovo contrattuale, che gli consentirà di allungare la sua attuale scadenza fissata per giugno 2024. In questa annata l’ex rossonero ha fatto registrare 3 gol e 6 assist oltre ad una presenza costante nelle scelte di Inzaghi, come certificano le ben 36 apparizioni fino a prima dell’ultima sosta per gli impegni delle nazionali. Calhanoglu è un calciatore di qualità che riesce a dare ai nerazzurri diversi spunti e soluzioni, tanto da rivelarsi importantissimo nelle rotazioni.

Calciomercato Inter, Calhanoglu verso il rinnovo ma dall’estero può cambiare il futuro di Bellingham: effetto domino

Nel caso del futuro di Calhanoglu, è praticamente tutto fatto per il rinnovo fino al 2027 con ingaggio sui 6 milioni di euro. Un atto di forza della società in un momento particolare come questo, per un calciatore meritevole e di grande valore.

Il classe 1994 turco ha avuto un impatto così importante da attirare anche l’attenzione di alcuni club esteri, in particolare in Premier League, dove a farci un pensierino potrebbe essere il Liverpool di Klopp, che deve rifondare un po’ ogni zona del campo. Nello specifico tra gli obiettivi principali dei ‘Reds’ in realtà c’è Jude Bellingham, formidabile talento inglese del Borussia Dortmund, che è protagonista assoluto con le maglie di BVB e Inghilterra. Un autentico fenomeno, cercato da mezza Europa e con un prezzo di cartellino esorbitante, e destinato a salire. Nonostante le tante avances di club esteri, il Dortmund non ha intenzione di abdicare facilmente per Bellingham, e proverà addirittura a blindarlo per riuscire a garantirsi un’altra stagione con il talento britannico in giallonero. Secondo quanto riferito dalla ‘Bild’ il Borussia sarebbe disposto ad aumentare del 150% l’attuale ingaggio del talento classe 2003. Un modo per allontanare le pretendenti e legarlo ancora alla squadra. In questo caso non sarebbe poi da escludere un nuovo eventuale pensiero del Liverpool per Calhanoglu come alternativa a costi inferiori, fermo restando del rinnovo alle porte con l’Inter.