Bye bye Inter: doppio addio nerazzurro da 80 milioni

Il campionato di Serie A riprende oggi e ci sono proprio due talenti provenienti da una squadra italiana che fanno gola all’Inter, ma non solo. Assalti esteri

L’Inter non può più fallire e dovrà chiudere nel miglior modo possibile questa annata, sia in campionato dove le cose sono troppo altalenanti, che nelle coppe dove la speranza di far bene è ancora viva sia in Champions che in Coppa Italia.

Una volta mandata in archivio questa annata sarà tempo di pensare concretamente al futuro, non solo della guida tecnica di Inzaghi, ma anche della rosa a disposizione dell’allenatore, che dovrebbe subire un restyling in alcuni reparti. Prima di tutto la difesa, dove andrà via Milan Skriniar, senza dimenticare l’attacco che tra un Lukaku poco incisivo, un Correa spesso infortunato e un Dzeko avanti con l’età, potrebbe necessitare di forze fresche. Per soddisfare queste due eventuali criticità l’Inter potrebbe anche guardare proprio al campionato di Serie A per rinforzarsi, e sono un paio i nomi stuzzicanti, giovani ma anche molto costosi che sono stati già associati anche al club di Suning. Il riferimento è a Giorgio Scalvini, polivalente difensore capace di giocare anche a centrocampo, e Rasmus Hojlund, centravanti danese che sta vivendo un exploit enorme nell’ultimo periodo ed anche in nazionale.

Calciomercato Inter, si allontanano Hojlund e Scalvini: possono finire anche all’estero

Scalvini è da tempo associato ad alcuni club italiani, tra i quali anche l’Inter, anche per la sua capacità di adattarsi perfettamente alla difesa a tre, visti gli attuali trascorsi alla corte di Gasperini che impiega un modulo simile a Inzaghi.

Un altro classe 2003 di enorme valore già ora è Rasmus Hojlund, che ha conquistato l’Atalanta divenendone il titolare, e nella sosta ha anche bruciato le tappe in nazionale con una tripletta a cui ha fatto seguito una doppietta per un complessivo di ben 5 gol in due partite. 14 totali invece quelli con i club tra l’inizio allo Strum Graz e l’esperienza atalantina, in cui sta facendo lievitare il suo valore partita dopo partita. Proprio alla luce del talento espresso, della gioventù e del potenziale i due bergamaschi difficilmente risulteranno prendibili per l’Inter, a maggiore nel caso continuassero così, esattamente come per le altre italiane. Destinazione estero possibile dunque con la Premer eventuale per Hojlund e lo stesso campionato inglese, o la Liga per Scalvini, con l’Atletico interessato. L’Atalanta può ottenere 80 milioni di euro con entrambi.